Un Campionato de España 'de primeira' para o Club de Natación Artística Galaico Pontevedra

Bancadas cheas, un ambiente espectacular durante tres xornadas, toda unha exhibición da Selección Española Absoluta e, aínda por riba, un gran resultado na piscina.

O Club Natación Artística Galaico Pontevedra pechou un Campionato de España Infantil e Alevín para o recordo.

Primeiro como club organizador nun Complexo Deportivo Rías do Sur lucindo as súas mellores galas e con bancadas abarrotadas, e despois tamén no deportivo.

Foron de feito preto de 800 as e os deportistas participantes con 40 clubs representados

Tanto o equipo infantil como o alevín do Galaico gañou na piscina o dereito a competir na primeira división nacional, ao finalizar na clasificación xeral entre as 20 mellores da súa categoría.

Campionato de España Alevín e Infantil de Natación Artística en PontevedraCNA Galaico Pontevedra

Entre os resultados máis destacados o club anfitrión quedou en quinta posición na clasificación infantil, e o seu dúo mixto infantil formado por Clara Maquieira e Iván González obtivo a cuarta mellor nota do seu exercicio.

"A verdade é que a nivel de organización creo que foi importante. Foi unha gran aposta por parte do Concello e do club para facer un campionato importante e buscamos que as nenas se sentisen importantes tamén", explicou tras o campionato a directora técnica do CNA Galaico, Diana Fernández.

Tras estes resultados as alevíns do club pontevedrés competirán xunto ao equipo junior no Campionato de España de Verán que se celebrará en Gran Canaria, mentres que o equipo infantil participará na cita nacional en Valladolid.