A Selección Española de Natación Artística brilla en Pontevedra

A piscina do Complexo Deportivo Rías do Sur rendeuse ante a exhibición da Selección Española de Natación Artística, un espectáculo que podería definirse cunha soa palabra: elegancia.

O equipo adestrado por Andrea Fuentes cativou ao público desde o primeiro instante, demostrando unha precisión case milimétrica que arrincou o aplauso e admiración de todos os presentes.

As medallistas en París 2024 presentaron as súas rutinas individuais, de dúo e colectivas, culminando a exhibición coa coreografía que as levou a alzarse coa presea de bronce nos últimosXogos Olímpicos.

Foi nesta última rutina onde a pontevedresa Daniela Suárez puxo o seu gran de area, participando na parte final da exhibición.

Esta cita supón a terceira parada do equipo nacional, co que pretende achegar a este deporte a diferentes zonas de España.

Pero esta exhibición só foi a guinda dun intenso fin de semana de natación artística que se alargará até este domingo 30 de marzo en Pontevedra con motivo da disputa do Campionato de España Alevín e Infantil.

Nel participan máis de 700 deportistas chegados de todos os puntos do país.