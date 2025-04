Unha celebración ansiada en Pasarón, pero sen invasión de campo... nin paraugas

Falar de certos temas antes de que sexan 100% seguros adoita ser un tabú no mundo do deporte, pero o ascenso do Pontevedra Club de Fútbol está tan na man dos granates que ao club da Boa Vila non lle quedou máis remedio que avanzar en certos preparativos.

Un deles é unha posible celebración sobre o terreo de xogo unha vez o árbitro do encontro ante o Laredo pite o final.

De conseguirse o ascenso, desde a entidade granate piden contención aos seus seguidores para evitar posible unha invasión de campo.

Faino por varios motivos. Primeiro para que non derive nunha sanción económica ao Pontevedra, pero sobre todo para que os asistentes ao Estadio Municipal de Pasarón poidan gozar dos festexos cos xogadores.

Avanza o club que no caso de que se produza unha invasión do terreo de xogo os futbolistas teñen orde de marchar ao vestiario e continuar alí coa celebración.

Outra das medidas que decidiu adoptar o dispositivo de seguridade, por recomendación da Policía Nacional e ante a alta afluencia de espectadores prevista,é canto menos rechamante.

A pesar da previsión meteorolóxica que apunta a unha alta probabilidade de choiva, non se permitirá o acceso con paraugas a ningunha das bancadas do estadio.

Noutras ocasións esta limitación centrábase nos paraugas longos e con punta, permitindo portar pequenos ou plegables, pero esta vez non será así e calquera paraugas deberá quedar na porta do estadio por motivos de seguridade.