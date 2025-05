Chuli rescata un punto para o Poio Pescamar a oito segundos do final

A pelexa pola sexta praza manterase até a última xornada despois do empate a dous entre o FSF Castro e o Poio Pescamar, que rescatou un punto a oito segundos das final grazas ao acerto de Chuli no xogo de cinco.

Desde o inicio do encontro os dous equipos deixaron claro o seu estilo, tendo a pelota e deixando que o rival defendese, o que se traduciu en escasas ocasións durante os primeiros minutos de xogo.

O Poio pelexaba de ti a ti e atopou en Chuli a primeira acción de perigo do partido tras un pase de Sandra Buzón que peiteou cara atrás diante da gardameta rival.

Despois, Dupuy e Jenni puideron adiantar ao equipo local, pero ambos os disparos estreláronse na madeira.

Merecía o gol o Castro e a punto estivo de conseguilo, esta vez cunha gran acción de Dani Sousa na que Sandra Buzón resultou providencial para manter a portaría a cero. Pouco despois, o conxunto conserveiro penalizou un erro na saída de balón para facer o 0-1 por medio de Martita.

O Castro tivo unha nova oportunidade de Laura Ontiveros na que a gardameta rojilla volveu ser clave e, a falta de tres minutos para o descanso, un fallo de Caixa de correos na entrega de balón propiciou un dous para un entre Alicia e Vero, que esta última se encargou de materializar.

Despois do paso polos vestiarios, o Poio aumentou o ritmo e pasou a asediar a portaría rival en busca do gol.

No ecuador do segundo acto, Irene García enviou á cruceta o balón e, segundos despois, Julia, cunha gran parada, enviou a córner un disparo de Chuli, evitando o gol.

A falta de cinco minutos para a conclusión as vermellas cargáronse coa súa quinta falta e a punto estiveron de facer o 1-2, pero no seu lugar foi o Castro, nesa mesma xogada, o que iniciou un contragolpe que Luísa Mayara transformou no 2-1 despois de tocar en Laura Uña.

Luís López-Tulla parou o tempo, Èlia saíu como porteira-xogadora e ela mesma tivo o empate nas súas botas, pero Julia, con outro paradón, desviou a saque de esquina.

Restaban oito segundos para que o partido finalizase e as visitantes atoparon o premio. Laura Uña deulla a Èlia en banda esquerda e esta a Martita, que puxo o balón dentro da área para que Chuli enviáseo ao interior da rede e anotase o 2-2 co que concluíu o enfrontamento.

