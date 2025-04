O Cisne apura as súas opcións de permanencia tras caer en Burgos

Restan dúas xornadas para que conclúa a liga regular e a permanencia en División Honra Prata está a lume vivo. Aínda que xa están confirmados os descensos (Lanzarote, Novás, Antequera e Zarautz), aínda falta por coñecer ao equipo que xogará a loita final por manter a categoría.

Os brancos caeron en casa do UBU San Pablo Burgos (36-32) e mantéñense na décima praza empatados a puntos coa Fundación Agustinos Alicante e a un do Proin Sevilla, equipo que, nestes momentos, disputaría o play-out.

O partido en Burgos non foi fácil para o Cisne, que se enfrontou a un rival que soña co ascenso e que se afianza na terceira praza da clasificación con 41 puntos, a só dous do líder, o Horneo Alicante.

Produciuse durante os minutos un intercambio de golpes entre ambas as escuadras, ata que Adrián Sánchez emerxeu no bando local para abrir a primeira brecha, mentres que Bruno Vázquez e Marko Ojeda encargáronse de manter vivo ao Cisne.

Con todo, uns malos minutos ao termo do primeiro tempo por parte dos visitantes, que non atoparon a maneira de superar a barreira defensiva rival, permitiron ao Burgos irse ao descanso cunha vantaxe de 14-10.

Despois do paso polos vestiarios o guion foi o mesmo e o ex cisneísta Álex Chan ampliou enseguida a vantaxe.

Os brancos, no seu intento de remontar, conseguiron reducila a dous tantos (22-20), pero de novo a precipitación en ataque e os nervios convertéronse noutro +4 ao dez minutos do segundo tempo (26-22).

De aí en diante, o Burgos continuou dominando e levou o partido ao seu terreo, sentenciando por un claro 36-32 que practicamente obriga ao Cisne a sumar nos dous partidos que quedan de liga e que serán a domicilio ante o Zarautz e en casa ante o Lanzarote, ambos xa descendidos.

