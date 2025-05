Un Cisne falto de ideas cae ante o descendido Zarautz

A permanencia en División Honra Prata complícase para o Club Cisne Balonmán, que aínda que xa se atopa virtualmente fóra do descenso directo, está empatado a puntos cuns Agustinos Alicante que marca o play-out.

O conxunto pontevedrés caeu por un duro 32-28 fronte a un xa descendido Amenabar Zarautz e deberá reaccionar na última xornada de liga se quere certificar a súa permanencia na categoría.

Non tivo o día o Cisne xa desde o inicio do partido, que arrincou cun cadro vasco demoledor, que endosou un parcial de 3-0 ao tres minutos de xogo ao que Alberto Delgado respondeu anotando o primeiro tanto do seu equipo despois de interceptar a saída de balón rival.

Atopou entón o conxunto visitante a maneira de reporse na fase ofensiva e empatou desde o sete metros por medio de Mateo Arias. Os locais volveron tomar a dianteira con dous goles de vantaxe, pero o Cisne enseguida recompúxose para porse por diante por primeira vez no encontro cando se cumprían 12 minutos (5-6).

Con todo, o Cisne non lograba atopar fluidez no seu xogo e continuou con serios problemas á hora de defender ao Zaratuz, que volveu castigar transformando o 10-8.

Verse de novo dous goles abaixo obrigou aos de Pontevedra a protagonizar un novo acelerón con rápidas xogadas, que se converteron nun novo empate a pesar de estar en inferioridade numérica (14-14).

Os locais volveron afiar os dentes para pór o 17-14 no luminoso, pero Quiños parou o cronómetro e o seu equipo logrou reducir diferenzas antes do descanso (17-16).

Pero tras o paso polos vestiarios o partido continuou costa arriba para o Cisne, que saíu falto de ideas á cancha e atopouse cun novo parcial de 6-2 nada máis comezar a segunda metade (23-18). Quiños detivo o tempo, e os seus xogadores, aos poucos, foron capeando a situación até pór o 25-24 no marcador.

Tratou de aguantar para manterse vivo no encontro o conxunto pontevedrés, pero nin os cambios en portaría nin en ataque sivieron para solucionar o partido, que de novo se complicou (29-25).

Un novo tempo morto solicitado polo técnico branco serviu para aclarar as ideas dos seus xogadores, que non tiraron a toalla e apertaron de novo o resultado cando máis falta facía (29-28, min. 55).

Fallou desde o sete metros Javi Vázquez o lanzamento que significaría o empate e Aitor Zulaika non errou á hora de pór o 30-28 cando apenas restaban tres minutos para a conclusión. Adiantou a defensa o conxunto pontevedrés en busca dun roubo rápido e o seu consecuente contragolpe, pero Zarutz parou o tempo e Iker Ortiz e Zulaika transformaron o 32-28 co que finalizou o encontro.

O Cisne pechará a liga a próxima xornada recibindo ao pechacancelas Lanzarote no Pavillón Municipal (19:00 horas).