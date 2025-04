Dobrete de Rufo para catapultar o Pontevedra cara ao ascenso directo

Paso de xigante do Pontevedra Club de Fútbol para cabalgar directo cara ao ascenso despois de superar ao Llanera por 2-0 cun dobrete de Rufo que lle permite colocarse a oito puntos dun Numancia que perdeu 2-1 en Santander.

A lesión de Pelayo obrigou a Yago Iglesias a facer unha pequena variación no once con respecto á pasada xornada: Garay pasou a xogar de central xunto a Igor, con Javi Fontán no lateral dereito e Héctor no esquerdo. Yelko e Samu compartiron medular, con Brais adiantado, Miguel Cuesta en banda dereita, Chiqui na esquerda e Dalisson arriba.

Con esas premisas, o Pontevedra tratou de levar a cabo o seu estilo de xogo habitual, con longas posesións e subidas polas bandas que acababan en dous córneres no primeiros cinco minutos.

Con todo, o Llanera estaba moi ben replegado e apenas deixaba espazo para que os granates puidesen penetrar, impedindo calquera opción de perigo en portaría de Berto. A iso houbo que sumarlle tamén a falta de acerto por parte dos xogadores locais, que controlaban mal os balóns e collíanlles as costas en defensa.

Iso traduciuse en dúas ocasións claras por parte de Perico para o conxunto asturiano, que tirou de velocidade para xerar perigo en portaría dun Edu Sousa que resultou providencial para evitar o tanto rival. A primeira delas tras un pase de Mateo no minuto 23 que desviou a córner e a outra no 33 despois de gañarlle as costas a Garay, pero Fontán chegou para axudar e desbaratou a acción.

Despois do paso polos vestiarios, o guion do partido pegou un lixeiro cambio, o Pontevedra estivo máis acertado á hora de mover o balón e, por fin, deu un paso adiante para monopolizar as accións ofensivas en procura do gol, pero a primeira, nada máis arrincar a segunda parte, acabou nun disparo demasiado cruzado de Chiqui.

A esa acción respondeu o momento o Llanera cun derechazo de Turmo, pero Edu sacou cunha boa estirada.

O conxunto lerezano seguiuno tentando con disparos desde o frontal de Dalisson e Samu que, ou os paraba Berto, ou se ían fóra por moi pouco.

As máis claras, con todo, chegaron a partir do minuto 71. Unha foi de Chiqui tras un gran pase de Yelko entre liñas que o gardameta despexou, e a outra de Garay despois de cazar un rexeite da defensa a un tiro de Dalisson.

Parecía que o gol non tardaría en chegar e así foi. Era o minuto 78 e Rufo, que entrara en lugar de Héctor, recibiu un centro desde a dereita de Chiqui e bateu a Berto, facendo o 1-0 que puxo en pé á inchada granate.

Non conforme con ese solitario tanto, o Pontevedra continuou en procura dun segundo que lle dese certa tranquilidade. E tívoo de novo nas súas botas o dianteiro madrileño a pase de Álex, pero Berto atrapou.

Respondeu acto seguido o Llanera cun contragolpe liderado por Charbel, pero por fortuna Rossi non logrou contactar co balón.

Entraba o partido na súa recta final e, esta vez, Rufo non perdoou. Apertou a saída de balón dos asturianos na súa área e, de primeiras, aloxouno na rede, facendo o 2-0 final que catapulta ao Pontevedra cara ao ascenso directo.

PONTEVEDRA CF (2): Edu Sousa, Fontán, Igor, Yelko, Chiqui, Samu, Miguel Cuesta (Álex González, min. 60), Brais Abelenda (Iago Novo, min. 60), Dalisson, Garay e Héctor (Rufo, min. 72).

UD LLANERA (0): Berto Hórreo, Paul Otia (Dominique, min. 81), Mateo (Yaya, min. 74), Álex (Meaurio, min. 81), Rene, Perico (Rossi, min. 74), Turmo (Charbel, min. 55), Vity, Donate, Leyder e Mathieu.

Goles: 1-0, Rufo, min. 78. 2-0, Rufo, min. 90.

Árbitro: David Ruiz Martín (Madrid), asistido nas bandas por Carlos Jiménez Alario e Miguel Gómez Carral. Amoestaron a Álex (88'), no Pontevedra, e a Leyder (52'), René (63'), Yaya (84') no Llanera.

Incidencias: Partido da xornada 30 de liga na Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante 3.200 persoas.