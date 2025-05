A Gimnástica, a defender na casa o seu 'dobrete' de 2024 no Campionato Galego Absoluto de Clubs

O cetro do atletismo autonómico ponse en xogo no Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) de Pontevedra.

Nas instalacións pontevedresas disputarase o vindeiro domingo 11 de maio o XXXVII Campionato Xunta de Galicia de Clubs Absoluto de Atletismo, unha cita na que a Sociedad Gimnástica defenderá o histórico 'dobrete' logrado hai un ano en Pereiro de Aguiar, cando venceu tanto en categoría masculina como na feminina.

En total serán 16 os clubs participantes nunha maratoniana xornada, que arrincará ás 10.30 horas (até case as 14.00 na quenda matinal) e que terá continuidade a partir das 16.30 horas da tarde (até as 20.00 horas).

Toda unha festa do atletismo galego que servirá ademais para preparar as grandes competicións nacionais ao aire libre que xa asoman no horizonte.

Os equipos que pelexarán polo título autonómico masculino serán: Sociedad Gimnástica de Pontevedra, Marineda Atlético, Club Atletismo Sada, Ourense Atletismo, RC Celta, Club Atletismo Naron, CA Santiago e Lucus Caixa Rural Galega.

Nesta categoría a Gimnástica buscará o que sería o seu noveno título, co Celta como un dos rivais a bater tras o seu triunfo no campionato de pista curta.

Pola súa banda na competición feminina participarán: Sociedad Gimnástica, Ourense Atletismo, CA Santiago, Lucus Caixa Rural Galega, Atletismo Feminino Celta, Club Atletismo Sada, Ría Ferrol e Club Atletismo Narón.

Aquí o equipo pontevedrés, co impuxo de competir na casa, pelexará polo seu sétimo cordón galego absoluto.