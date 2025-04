Un gol sobre a bucina dá o triunfo ao Teucro ante o Lalín

Enfrontamento de poder a poder o disputado este sábado entre Lalín e Sociedad Deportiva Teucro, que se decidiu nos últimos segundos cungol de Miguel Monteagudo.

O partido comezou igualado, ata que no minuto oito de xogo unha parada a un sete metros de Peio e un tanto de Sergio Wagner deron a primeira vantaxe ao conxunto lerezano. O Lalín respondeu automaticamente para evitar que o seu rival se afastase no marcador e Irene Vilaboa solicitou tempo morto cando o marcador mostraba un 7-8.

Pasado o cuarto de hora, as exclusións de Caue e Rhuan aproveitounas o Lalín para igualar o marcador, e dar paso, unha vez máis, á igualdade, que persistiu ata que un novo erro local Wagner converteuno noutra vantaxe de dous goles para o seu equipo.

Os últimos minutos da primeira metade estiveron marcados polos erros nas filas visitantes, que permitiron ao Lalín empatar o partido a 14 a falta de tres minutos para o descanso. Con todo, o Teucro apertou os dentes en defensa na recta final da primeira metade, logrando irse ao descanso cunha vantaxe de dous goles (15-17).

Os azuis mantiveron esa renda ao comezo do segundo tempo, pero no minuto 37, Wagner foi descualificado por dar un lapote na cara a un rival. A partir dese momento, as cousas complicáronse para o seu equipo, que experimentou un bajón ofensivoque os locais aproveitaron para porse por diante no marcador (21-20), o que provocou un novo tempo morto de Irene Vilaboa.

O equipo local púxose 23-20 e, a partir do minuto 51, o Teucro reaccionou cunha defensa 5-1 e ao contragolpe, logrando achegarse no marcador (25-24).

A falta de cinco minutos para o final o Lalín desperdiciou unha dobre oportunidade de porse outra vez con dous goles de diferenza, mentres que Martín González non perdoou e logrou o empate.

Unha gran acción defensiva dos azuis provocou un novo contragolpe co que Ricardo volteó o resultado (25-26), obrigando esta vez a Pablo Cacheda a parar o tempo. O Teucro volveu porse o mono de traballo en defensa, pero Martín González estrelou o seu lanzamento nun defensor desaproveitando a oportunidade de porse 25-27.

A menos dun minuto para o final, Brais Cangado transformou un sete metros para Lalín, empatando o partido a 26; Irene Vilaboa solicitou un último tempo morto para preparar a acción decisiva do partido que Miguel Monteagudo converteu no 26-27 definitivo que daba a vitoria ao seu equipo nun final de infarto.

