Goleada do Poio Pescamar para pechar a tempada

O Poio Pescamar pechou a tempada dándose un auténtico festín de goles (ou máis ben golazos) fronte ao pechacancelas e descendido Teldeportivo Gran Canaria (7-0).

O encontro poderíase resumir como un monólogo do conxunto conserveiro desde os primeiros instantes, pero non foi até o minuto sete cando unha xogada ensaiada deu os seus froitos. Èlia, desde a liña de fondo, puxo un balón en boca de gol e Elena Aragón, a portaría buxán, fixo o 1-0.

O recital de goles continuou no minuto 17 cunha auténtica obra de arte de Chuli, quen protagonizou unha maxistral acción, regateando a tres rivais, con caño incluído, para subir o 2-0 ao marcador.

Apenas uns segundos despois, de novo Chuli foi protagonista cunha xogada pola esquerda, cedeu a Candela, quen lla deixou de face a Laura Uña. Esta última viu á santanderina en liña de fondo e só tivo que empuxala ao interior da rede.

A segunda metade comezou coa mesma tónica. Apenas trancurrió un minuto e Laura Uña sumouse ao festival goleador. Elena Aragón sacou desde a esquina e a cántabra enganchou unha volea directa á rede para o 4-0.

A falta de 15 minutos para o final, o Teldeportivo arriscou co xogo de cinco buscando recortar distancias, pero o Poio Pescamar mostrouse implacable e continuou facendo das súas.

Laura Uña, tras un roubo en campo propio, protagonizou un un contra un para asinar o seu dobrete e pór o 5-0 no luminoso, mentres as visitantes gozaban da súa oportunidade desde o punto de penalti. Con todo, Virginia enviou o balón á madeira, impedindo o gol da honra.

O sexto tanto chegou no ecuador do segundo tempo, de novo coa firma de Chuli, que se sacou un golazo que golpeou no pau antes de entrar.

A falta de minuto e medio para o final, Martita puxo o balón no segundo pau e Laura Uña pechou o partido, selando o seu hat-trick e o definitivo 7-0.

Ao finalizar o encontro, o club conserveiro homenaxeou a Irene García, facéndolle entrega dunha camiseta enmarcada co número 209, a súa cifra de partidos disputados coa camiseta do Poio Pescamar.