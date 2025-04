Jéssica Bouzas perde unha batalla de tres horas contra a polaca Magdalena Frech no WTA 1.000 de Madrid

Tívoo preto, pero non logrou rematar.

Jéssica Bouzas despídese en segunda rolda do WTA 1.000 de Madrid, o torneo de maior categoría dos que se disputan cada ano en España.

A tenista arousá, que no seu primeiro partido desfíxose da exipcia Mayar Xerife, puxo este xoves contra as cordas ao número 27 do ranking mundial, a polaca Magdalena Frech nun partido que foi toda unha batalla de tres mangas e case tres horas (7-5, 6-7, 4-6).

Bouzas venceu o primeiro set e tivo na súa man rematar no segundo, que acabou perdendo no tie break.

Chegou a gozar nas dúas primeiras mangas de até 18 bólas de rotura, das que só aproveitou seis.

Fronte a ela, Frech aproveitou o seu seis primeiras oportunidades de break para porse en vantaxe no terceiro e decisivo set, e finalmente con outra rotura acabou de decantar o duelo ao seu favor.

A pesar da derrota Jéssica Bouzas deixou grandes sensacións para a xira de terra batida que acabará coa súa participación en Roland Garros.

A derrota da vilagarciá deixa a Paula Badosa como única representante nacional no cadro final do WTA 1.000 de Madrid.