O Marín Futsal despídese da categoría con triunfo ante o Alcantarilla

O Marín Futsal di adeus á tempada e á categoría con vitoria en casa por 4-2 fronte ao Alcantarilla, equipo que chegaba á cita coa intención de loitar pola novena praza.

Aínda que foron as visitantes as que dominaron gran parte do enfrontamento, acabou a favor dun equipo local que tirou de efectividade.

O encontro arrincou co Alcantarilla controlando o xogo no primeiro cuarto, aínda que sen xerar grandes ocasións ofensivas. Superado o ecuador da primeira metade, chegaron os goles.

Morgana abriu o marcador cun potente disparo á escuadra, pero enseguida Miriam devolveu a igualdade cun gol á media volta desde a zona de pivote.

Segundos despois, Gi Portes, nunha xogada persoal desde o eixo da cancha, finalizou desde o frontal para pór o 2-1 no luminoso.

As visitantes tentaron reaccionar, pero un erro na saída de balón de Mariña Carrillo permitiu a Carolina Bravo anotar a porta buxán o 3-1 co que se chegou ao descanso.

Ao pouco da continuación, Morgana volveu ser protagonista despois dun roubo de balón de Lucía Serrano para anotar o cuarto gol local.

O conxunto murciano tentou reaccionar, pero a súa falta de acerto na zona de finalización impediulle recortar distancias.

A sete minutos do final, Peñaranda optou polo xogo de cinco, e o seu equipo fíxose coa posesión, pero foron os locais as que tiveron as mellores ocasións a porta buxán coas que puideron sentenciar.

Nos últimos compases do encontro, Bet Carrasco, nunha boa xogada persoal, subiu o 4-2 que maquillou o resultado para as visitantes.