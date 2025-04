O Noia apaga a rebelión do Leis Pontevedra e déixao sen título de Copa Galicia

O soño do Leis Pontevedra apagouse este xoves en Lugo ante o poderío do Noia Portus Apostoli na final da Copa Galicia de Fútbol Sala (3-7).

O equipo pontevedrés regresaba tres décadas despois ao partido decisivo polo título autonómico, e facíao como gran sensación do torneo tras superar previamente un club da máxima categoría como o Burela.

Na gran final esperaba outro equipo de Primeira, un Noia que buscaba o seu cuarto título de Copa Galicia consecutiva e que demostrou a súa ambición desde o primeiro minuto de xogo.

Máis ou menos é o que tardou o capitán noiés, Pirata, en facer o primeiro gol do encontro.

O Leis tentou non desanimarse e tiraba de intensidade para manterse no choque, aínda que se empezaba a cargar moi pronto de faltas. Pirata tivo o segundo gol nas súas botas, pero tamén os pontevedreses gozaron da súa ocasión nunha rápida transición obrigando o porteiro do Noia, Shütt, a intervir con acerto.

Chegou a quinta falta no ecuador do primeiro acto, con aínda moitos minutos por diante antes do descanso, e pronto se traduciu nun dobre penalti que o capitán do Portus Apostoli non desaproveitaba poñendo o 0-2 no marcador.

Eran momentos complicados para o Leis, e Altamirano facía aínda máis dano co 0-3, pero Said recortaba distancias na última acción do primeiro acto para devolver o ánimo e alimentar as esperanzas pontevedresas (1-3).

Con todo non baixaron o pistón os futbolistas noieses, facendo valer o seu maior ritmo de xogo como equipo de Primeira División, e demostrárono na continuación sen dar opción á sorpresa.

Pirata marcaba pronto para facer o 1-4, Thierry facía o quinto e de novo Pirata profundaba na ferida con dous tantos máis colocando o 1-7.

Un duro castigo para o empeño do Leis, que puido polo menos maquillar o resultado primeiro cun gol de Said de penalti e despois con outro de Semedo para o definitivo 3-7.

Un resultado en todo caso que non resta mérito ao conseguido polo cadro pontevedrés nunha Copa Galicia para o recordo.