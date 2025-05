O Poio Pescamar di adeus á Copa tras caer ante o Burela

O Poio Pescamar despídese da Copa da Raíña despois de caer en semifinais por 1-2 fronte ao Burela, que remontou un gol de Laura Uña e disputará este domingo ás 16:00 horas a final polo título fronte ao Melilla.

Non era un partido sinxelo e Luís López-Tulla era consciente diso, polo que decidiu apostar por deixar xogar ao seu rival e tentar sorprendelo ao contragolpe.

O Burela, pola súa banda, chegaba con certa claridade, pero en todas as accións topouse con Elena. A máis clara por medio de Dany, que se plantou diante da gardameta, que rexeitou co pé.

Na segunda metade, aínda que o guion apenas cambiou, o Poio Pescamar atreveuse máis e tivo unha dobre ocasión con Ale de Paz e Candela, pero foi nun saque de banda de Elena Aragón cando Laura Uña, no segundo pau, puxo o 0-1. Era o minuto 27.

Co marcador en contra, as laranxas tiveron a paciencia e non tardaron en devolver o empate. Dany, tras ocasión moi clara no segundo pau, non perdoou acto seguido e enviou á rede un rexeite de Elena a tiro de Antía.

Dous minutos despois, Emily desbordou pola esquerda e coa zurda aloxou o esférico na rede para facer o 1-2.

Buscou a reacción o equipo rojillo con Chiqui como porteira-xogadora, pero o seu disparo parouno Caridad na que foi a única ocasión da que dispuxeron.

As lucenses mediranse este domingo na final polo título de Copa da Raíña ao Torreblanca Melilla (16:00 horas, en Teledeporte), que eliminou nos penaltis ao FSF Castro.

Consulta a acta neste enlace