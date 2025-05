O Poio Pescamar, directo a semifinais da Copa da Raíña tras imporse ao Roldán nos penaltis

O Poio Pescamar logrou unha agónica clasificación para as semifinais da Copa da Raíña tras vencer ao Roldán nunha emocionante quenda de penaltis, despois de que o partido terminase empatado a un gol tras o tempo regulamentario.

As vermellas mostraron desde o inicio a súa intención de levar a iniciativa no xogo cun man a man de Martita co que estivo a piques de adiantar o seu equipo, pero non logrou concretar a ocasión. Pouco despois, Irene García probou fortuna cun forte disparo que se marchou por encima do traveseiro.

A primeira acción clara do equipo anfitrión chegou por medio de Ángela Górriz, pero Elena realizou unha boa saída para tapar os espazos e desbaratar a acción. Con todo, a gardameta visitante nada puido facer para evitar o gol en propia de Martita, que no seu intento de despexar un saque de banda botado coa man por Mayte Mateo,cabeceou o balón ao interior da súa portaría.

Tras o gol, as conserveiras trataron de reaccionar e deron un paso adiante para pasar a monopolizar todas as accións de perigo. No 14, Ale de Paz probou cun disparo de falta afastado, pero Cristina despexou e, un minuto despois, un rexeite de balón da futbolista coruñesa estivo preto de converterse no gol do empate para o Poio.

Pero na seguinte acometida vermella, a que non perdoou foi Laura Uña e logrou materializar a acción. A cántabra recibiu de costas á portaría un pase en longo de Irene García, virouse e definiu con precisión, establecendo o 1-1 no luminoso.

Na continuación a igualdade mantívose, pero foi o Poio Pescamar o que acumulou as mellores ocasións durante os primeiros minutos cun remate de Candela que se foi fóra e despois por medio de Chuli.

Foi partir do minuto 27 cando o Roldán pasou a asediar a portaría dunha Elena que mantivo vivo ao seu equipo até o bocinazo final. Rexeitou unha dobre ocasión de Mariángeles e despois evitou o gol de Marta Peñalver.

Respondeu os cinco minutos Chuli cun remate de cabeza e, tras esa ocasión, Kilian Belmonte solicitou tempo morto para reorganizar ao seu equipo de face á recta final do encontro.

Restaban tres minutos e o Roldán optou por xogar con porteira-xogadora, aínda que sen tomar demasiados riscos, e case acabou en gol un pase de Rocío Gómez.

Entrou entón o partido nos instantes decisivos e López-Tulla pediu tempo morto. Con todo, foi a falta de cinco segundos para a conclusión cando tivo o conxunto murciano a opción de dinamitar o enfrontamento. Martita cometeu unha falta moi perigosa ao bordo da área que lle custou o cartón amarelo, pero Elena volveu resultar providencial para salvar ao seu equipo cunha boa man coa que mandou o duelo á quenda de penaltis.

Xa na lotaría desde a pena máxima, anotaron Rocío Gómez e Ángela Górriz para o Roldán, pondo o 2-0, pero Elena rexurdiu cando o seu equipo máis o necesitaba. Ale de Paz fixo o 2-1, Elena Aragón o estableceu o empate a dous, a gardameta rojilla detivo o disparo de Maite e Chuli, que non fallou no seu lanzamento, meteu ao Poio Pescamar na semifinal na que se enfrontará ao Burela a partir das 13:30 horas deste sábado.

