O Pontevedra, ante a incógnita do Coruxo: "Non temos nin idea do que van expor"

Dous días despois do enfrontamento ante o Numancia, os xogadores do Pontevedra Club de Fútbol seguen en proceso de recuperarse para chegar no mellor estado de forma posible ao partido deste domingo fronte ao Coruxo en Pasarón (17:00 horas).

E é que o exixente duelo fronte ao conxunto soriano, deixou secuelas entre o plantel granate, que "a día de hoxe ten molestias polos golpes e pola esixencia que tivo. Foi un partido de xogo directo, disputa e duelo individual", sinalou Yago Iglesias.

Neste sentido, o técnico indicou que Yelko recibiu un bocadillo nada máis empezar, Álex e Héctor teñen golpes e Edu, quen recibiu a peor parte, "está ben. O mércores, ao pouco de terminar, atopábase mareado e dorido, pero viuno o médico e non foi a máis. En directo asustounos a todos e cando acabou o partido tivémolo controlado, pero agora, 48 horas despois, xa non ten molestias".

O que parece é que o adestrador do Pontevedra xa poderá contar con Dalisson, o que non se sabe é si de inicio ou desde o banco. "Tiñamos claro que antes do partido contra o Numancia tiñamos que probalo. A media hora en Avilés foi por testar como estaba, independentemente do 1-0, e o mércores pide el o cambio. Contamos con el, teremos que refrescar o 11 para xogar contra o Coruxo, pero sempre tendo en conta que o partido máis importante é o que toca", admitiu Iglesias.

O que aínda arrastra molestias pero ten boas sensacións, é Charly, quen segue evolucionando no seu traballo pero estará de baixa unhas semanas máis.

En canto ao derbi deste domingo fronte ao conxunto vigués, Yago Iglesias recoñeceu que tiveron pouco tempo para preparalo e van tirar "de hemeroteca", analizando "posibles situacións que se poidan dar e así ter solucións".

De feito é que o Coruxo cambiou recentemente de adestrador e ten ideas novas. Si que é verdade que teñen os mesmos xogadores que no partido de ida, "pero non temos nin idea do que van expor e iso faio complicado", lamentou o técnico granate.

A iso hai que sumarlle ademais que "non traballamos moito a nivel físico e táctico, pero si con vídeo, prevendo o que o Coruxo pode expor. Temos recursos de, si cabe, neste partido máis que nunca darnos conta do que eles expoñen e, a partir de aí, dar solución", concluíu.

"O GRANATISMO TEN PREMIO"

Para o partido deste domingo ante o Coruxo, o Pontevedra Club de Fútbol decidiu premiar aos seus abonados.

Cada un pode retirar unha invitación de maneira gratuíta para o derbi en Pasarón, mentres que as persoas de até 17 anos terán as entradas a 5 euros en Preferencia.

A promoción para os socios só é aplicable en oficinas e venda online.