O Pontevedra, a Salamanca a polo ascenso "con toda a ilusión e ganas de sumar de tres"

O Pontevedra Club de Fútbol ten a oportunidade de certificar o ascenso directo esta fin de semana na súa visita ao Salamanca, a condición de que logre a vitoria e o Numancia non gañe o seu partido.

A pesar da transcendencia do encontro, o técnico granate, Yago Iglesias, transmite calma e confianza, asegurando que o equipo mantén a "normalidade" e céntrase no que depende deles, que é "dar pasos curtos e ir partido a partido".

"Estamos moi concentrados no que depende de nós. O partido non é nada sinxelo por diferentes circunstancias, pero imos con toda a ilusión do mundo de facer un bo partido en Salamanca", afirmou o adestrador. "Todos somos conscientes de que queda unha semana menos. Temos unha vantaxe significativa respecto ao segundo clasificado, pero mentres as matemáticas non digan o contrario temos que centrarnos no noso rival e o noso plan de partido", engadiu.

Un factor que engade incerteza ao encontro é o recentecambio de adestrador no Salamanca, do mesmo xeito que ocorreu co Coruxo. "Coñecemos ao adestrador e un pouco a súa idea, tamén o contexto. É un equipo con pasado no fútbol profesional, con moito nome na categoría e moi bo plantel", explicou Iglesias.

É por iso, que na preparación do partido baseáronse no que viron na primeira volta, onde, a pesar de que "gañamos con solvencia, eles puxéronnolo difícil e trataron de facerse co control da pelota. Era dos equipos que estaba chamados a estar en zona alta e, até o primeiro cambio de adestrador, estaban en postos de play-off", sinalou.

Con todo, a situación do Salamanca cambiou. Agora "están a mirar máis cara abaixo que cara arriba, o que fai ver a dificultade desta categoría. Nestas ligas nas que hai cinco descensos e un play-out, un terzo dos equipos están a xogarse moitas cousas, por iso non sabemos que imos atopar. Non sabemos que sistema ou plan van empregar, entendemos que nos podemos atopar diferentes formulacións en todo o partido", indicou.

A pesar da dificultade o encontro, o técnico mostrouse optimista e confía no apoio da súa afección. "As cousas chegan cando teñen que chegar, o premio ten que ser consecuencia do que o grupo está a facer. Non vai depender do que ocorra esta fin de semana. Queremos gañar fóra, queremos facer bo partido, é un escenario bonito. Vai haber boa entrada e imos ter aos nosos alentándonos. Pontevedra vaise a deixar ver e por momentos ímolos a necesitar. Oxalá entre todos vivamos unha tarde fantástica en Salamanca e a viaxe valla a pena para todos", concluíu.

Para o partido deste fin de semana, Yago Iglesias xa poderá contar con Charly. "Fixo toda a semana co grupo, pode golpear, facer cambios de dirección e traballar ao cento por cento. É un xogador máis para a finde, pero veremos como é a convocatoria que consideramos segundo os posibles escenarios".