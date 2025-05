A Primeira RFEF, unha categoría que obriga o Pontevedra a un importante esforzo económico

Dixerido o ansiado ascenso a Primeira RFEF, o Pontevedra Club de Fútbol puxo en marcha a maquinaria para preparar a próxima tempada.

Fíxoo a nivel deportivo recibindo os futbolistas para liquidar o curso e cunha planificación cuxo primeiro punto a tratar é a continuidade de Yago Iglesias no banco, pero tamén empezou a valorar o 'marrón' económico que se lles vén enriba.

E é que a terceira categoría do fútbol español suporá un importante esforzo ás arcas granates, e sábeno na planta nobre de Pasarón.

As esixencias para competir en Primeira RFEF, así como o seu nivel, endurecéronse desde a última participación do Pontevedra na campaña 22-23. Un curso no que os granates saíron a competir cun orzamento que roldaba os 2 millóns de euros e no rexistraron unhas perdas de 117.738,46 euros segundo os datos presentados na xunta de accionistas celebrada en abril de 2024.

Por comparar o pasado ano en Segunda RFEF o orzamento foi de 1.877.550 euros (non se coñece o da actual ao terse aprazado a xunta de accionistas prevista en decembro).

Na actual Primeira RFEF hai orzamentos inferiores a esta cifra de hai dúas campañas, como os presentados polo Sestao River (1,4 millóns), Barakaldo (1,6) ou Unionistas de Salamanca (1,8), equipos todos eles cuxo obxectivo é a permanencia na categoría.

Pero tamén hai cifras entre os datos que se deron a coñecer que se escapan polo alto como os preto de 5 millóns que investiu esta tempada a Cultural Leonesa, líder do campionato, os 4,89 millóns do Nástic de Tarragona ou os 4,1 millóns da Ponferradina.

Todo iso sen contar co poderío económico dos filiais de clubs de Primeira División.

Ademais o Amorebieta, pechacancelas xa descendido a Segunda RFEF, saíu a competir este curso cunhas previsións de ingresos de 2,7 millóns de euros.

Volvendo ao Pontevedra, na súa única experiencia en Primeira RFEF destinou un total de 1.115.315 euros ao seu plantel e empregados do club, segundo as contas presentadas no seu día.

Agora, esta cifra presúmese que será sensiblemente superior a tenor das esixencias mínimas que expoñen as bases de competición da categoría e tamén o convenio colectivo dos futbolistas de Primeira RFEF publicado polo Boletín Oficial do Estado en maio de 2024.

Neste convenio establécese a partir da tempada 25-26 un soldo mínimo de 25.000 euros para cada xogador do plantel, que poderá ser de até 25 integrantes con 18 deles maiores de 23 anos, "sempre que se alcancen os 500.000 euros de ingresos", aínda que a diferenza de anteriores cursos nas que eses ingresos tiñan que proceder por conceptos de dereitos de retransmisión, e que non se alcanzaron os últimos anos, esta vez a normativa fala de que "se terán en conta, única e exclusivamente, os ingresados procedentes do organizador da competición", abrindo a porta a achegas directas da Federación.

Con este requisito, e establecendo soló o mínimo cando a realidade é que haberá futbolistas por riba desa cifra, o custo do plantel iría a 625.000 euros, e sumando os sete integrantes actuais do corpo técnico ascendería aos 825.000 euros (aos que hai que engadir os empregados non deportivos do club).

A esta circunstancia engádese a suba dos custos arbitrais (de 1.800 euros por partido a 2.900 euros), o que pensando só nos encontros de liga suporían 52.000 euros, e uns desprazamentos máis custosos ao abarcar boa parte da Península.

Cabe apuntar que o orzamento mínimo fixado nas bases de competición, de chegar á cifra de ingresos directos previstos, establécese en 1,5 millóns de euros, un requisito este que o Pontevedra xa cumpría en Segunda RFEF.

Todo un reto por tanto non só deportivo, senón tamén económico para os granates.