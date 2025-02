Teresa Abelleira rompe o ligamento cruzado e o menisco do xeonllo e di adeus á Eurocopa

Malas noticias para Teresa Abelleira.

Tras a alarma que provocou a súa imaxe en Wembley axudada de muletas e co xeonllo esquerdo vendado, ao facerse dano nun adestramento coa Selección Española, o Real Madrid confirmou os peores prognósticos posibles sobre a lesión da pontevedresa.

Tere foi sometida a unha nova revisión á súa chegada a España.

Tal e como explica o seu club "diagnosticóuselle unha rotura do ligamento cruzado anterior e o menisco externo do xeonllo esquerdo".

Unha grave lesión que curta de raíz a tempada da centrocampista da Boa Vila, que non volverá xogar no presente curso e que perde desta forma a Eurocopa do próximo verán, para a que parecía fixa nos plans da Selección.

A campioa do Mundo "será intervida cirurxicamente nos próximos días", confirma o Real Madrid.

Parte médico de Teresa Abelleira. — Real Madrid C.F. ( realmadridfem) February 27, 2025

Tras esa operación, e tendo en conta procesos similares doutras xogadoras, Teresa deberá afrontar unha longa recuperación de entre 6 e 8 meses.

Trátase do primeiro parte oficial sobre a desgraciada lesión, que se produciu no adestramento de España o pasado martes en Wembley pero da que non se ofreceu información até a sorpresa que supuxo atoparse a impactante imaxe da xogadora apoiada en muletas, e que xa facía temer un importante contratempo físico.