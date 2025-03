O Teucro cede un empate ante o Cañiza

A Sociedad Deportiva Teucro cedeu un empate ante un Balonmán Cañiza que chegaba á cita nun momento delicado da tempada.

Os de Irene Vilaboa, inmersos en plena loita polo play-off, cometeron serios erros en ataque que lles terminaron custando un punto importante.

E iso que o arranque do encontro foi prometedor para os lerezanos, que foron moi superiores ao seu rival e abriron unha primeira greta de 1-4 ao cinco minutos de xogo. Puido mesmo Pintus pór o +4, pero enviou o balón moi desviado desde o sete metros.

Mellorou o equipo local a raiz de apostar por unha defensa adiantada e reduciu a diferenza en dous goles (4-6), pero a solidez defensiva por parte dos de Pontevedra e a seguridade baixo paus, permitiulles dispararse de novo no marcador e alcanzar o cinco tantos de renda (4-9).

Pero de novo, outro apagamento do Teucro e o seu consecuente atasco en todas as facetas permitiron ao Cañiza non só reducir diferenzas, senón voltear o resultado para colocarse por diante por primeira vez no enfrontamento (10-9).

A seca de 10 minutos sen marcar por parte dos visitantes rompeuna Gonçalo Areias, pero a presión do final do primeiro tempo non foi suficiente para irse ao descanso mandando no marcador (14-13).

Tras o intermedio, o Teucro seguiu cometendo erros nos seus lanzamentos que, ou se estrelaban co gardameta ou coa madeira, o que se traduciu nun 17-15 a favor dos locais.

Os azuis apoiáronse en Wagner para engancharse de novo ao partido, e foi entón cando recuperaron o ritmo para establecer o 18-21 no luminoso.

Con todo, tres roubos de balón por parte do Cañiza en defensa convertéronse nun empate a 21, o que provocou que Irene Vilaboa detivese o cronómetro.

Pero de nada serviu a charla da adestradora aos seus xogadores, que seguiron cometendo moitos erros que permitiron aos locales dar a volta ao resultado cando restaban 8 minutos de xogo (24-23).

Entrou o partido nos minutos decisivos, pero neles primou a igualdade, que se mantivo en todo momento e até o bocinazo final.

O Cañiza transformou o 27-26 a falta de 38 segundos para a conclusión e Miguel Monteagudo fixo o propio para os visitantes para facer el empate ao 27 co que finalizou o duelo.

