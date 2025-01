O Waterpolo Pontevedra naufraga en Leioa

O Club Waterpolo Pontevedra desprazouse este fin de semana ao País Vasco para disputar o partido da xornada 12 de Primeira División Nacional Feminina fronte ao Leioa.

O conxunto pontevedrés, que buscaba a súa primeira vitoria da tempada a domicilio fronte ao pechacancelas, desapareceu tras o descanso e caeu por un contundente 17-8.

A intensidade defensiva por parte de ambos os conxuntos foi a que marcou o inicio do enfrontamento, onde as numerosas exclusións e as imprecisións en ataque impediron que ningún lograse escapar no luminoso.

Co 5-5 alcanzouse o descanso, pero tras ese momento todo saíu mal para as pontevedresas.

Perderon folgos e non puideron manter o ritmo imposto polo seu rival, que aumentou a intensidade para distanciarse no marcador cun parcial de 6-1 (11-6).

Xa no último cuarto e co conxunto pontevedrés completamente desorientado, o Leioa aumentou a súa vantaxe e pechou o partido cun resultado de 17-8.

