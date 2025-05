A Gimnástica lócese na casa no Campionato Galego Absoluto de Clubs

Repetir o dobrete de hai un ano era case un imposible, pero a Sociedad Gimnástica pelexouno até o final no XXXVII Campionato Galego de Clubs Absoluto en Aire Libre celebrado este domingo 11 de maio na casa, no Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) de Pontevedra.

Dábanse cita na Boa Vila os 16 mellores equipos de Galicia, oito en categoría masculina e outros oito na feminina, cos pontevedreses entre os favoritos en ambas as dúas categorías.

Cumpriron de feito os prognósticos os integrantes da Gimnástica Masculina, logrando o seu noveno título galego absoluto.

En concreto finalizaron o campionato con 135 puntos, polos 115 do RC Celta e os 93 do Club Atletismo Narón, segundo e terceiro respectivamente.

En cando á categoría feminina, a Gimnástica non chegaba como favorita pero pelexou polo título finalziando na segunda praza con 113 puntos.

Só foron superadas polo Ourense Atletismo (142) e co Atletismo Feminino Celta en terceiro lugar (102).

A nivel individual destacaron actuacións como as de Carlos Revuelta, primeiro no lanzamento de martelo con mellor marca da tempada (62.34 metros), Jonathan Correa en xavelina, Sergio Coello en lonxitude, Santi Ferrer en pértega, Xabi Lires en 400 valos, Pedro Osorio no 1.500, Yusef Santos nos 3.000 obstáculos e a remuda 4x400.

Tamén venceron nas súas probas na competición feminina Alba Pérez (5.000 marcha), Cris Garrido (100 lisos), María Carballido (400 valos), Andrea Villaverde (lonxitude) e a remuda 4x400.