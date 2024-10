O adestrador do Pontevedra Club de Fútbol, Yago Iglesias, mostrouse satisfeito coa vitoria do seu equipo no campo do Guijuelo.

Na rolda de prensa de despois do encontro, o técnico granate destacou a dificultade de xogar neste escenario e eloxiou o traballo realizado polos seus xogadores.

"Neste campo sempre se sofre. Historicamente, gañar en Guijuelo é complicadísimo", afirmou Iglesias, quen destacou "as características concretas" do terreo de xogo.

A pesar da expulsión de Boigues, Yago Iglesias subliñou a intensidade do partido e o bo facer defensivo do seu equipo, que "xa desde o principio viu as intencións que tiña o Guijuelo en buscar ese xogo directo e levar a pelota rápida cara aos seus atacantes para tentar meternos detrás dela. Ímonos contentos sobre todo polo bo facer do equipo", que apenas sufriu.

"Non contabilizo ningunha parada de Edu en todo o partido, co cal iso é algo moi positivo neste campo", valorou.

O técnico destacou tamén a importancia do balón parado neste tipo de encontros e considera "que aí estivemos moi ben. Despois, na segunda parte, si que tivemos achegamentos, hai dúas ocasións que para min son clarísimas para facer gol, unha primeira de Chiqui nun man a man co porteiro que ao final se lle escapou o último control tendo a Dali e a Álex á beira para poder pasarlla, e sobre todo esta última de Rares que creo que son moi claras", explicou.

Si que é verdade que o Pontevedra neste encontro non xerou o que adoita xerar noutros partidos, pero "o campo e o rival tampouco era propicio para iso", xustificou Iglesias. "Ímonos moi contentos, sobre todo na faceta defensiva e o saber xogar este tipo de partidos", indicou.

Así mesmo, Iglesias fixo fincapé na importancia da vitoria para o equipo e destacou a adaptación dos seus xogadores a diferentes estilos de xogo, especialmente de Cambil.

"É un xogador que precisamente o asinamos polo que é a nivel individual, garra, capacidade de repetir esforzos... A nivel defensivo dános moitísimo equilibrio, é un xogador que che permite apertar alto", subliñou.

Aprobado con éxito o trámite contra o Guijuelo, o equipo granate agora pensa "a curto prazo. Temos entre semana esa Copa do Rei ilusionante contra o Levante e despois a fin de semana pois ese partido contra o Avilés. Esa é a nosa realidade, agora a descansar, a pensar no seguinte partido que é o de entre semana e a partir de aí pois a planificar xa o partido contra o Avilés".