Despreocúpate de tus tristezas

Despreocúpate de tus tristezas has eterno el invaluable encanto de tus alegrías, lo que le llamas dolor no es más que una mudanza a lo maravilloso que tanto deseamos, la negra noche no será eterna; después de la oscuridad se asoma con sublime aroma la claridad, el cambio debe ser siempre para el bien. El sol se oculta diariamente y es entonces cuando el deleitoso descanso nos saluda, horas después llega el alba como señal de un nuevo día, el cual nace tierno y prometedor. La victoria no depende del día, dependerá del esfuerzo propio que hemos realizado; la victoria no está en el albor, la victoria inicia en el albor y hasta el final del día puedes cantar victoria, no le temas a las oscuras nubes, ellas simbolizan agua y el agua es respiración de todo ser vivo.

No te escondas de los radiantes y brillantes rayos del sol, ellos iluminan nuestras ideas y sentimientos, la presencia de las aves embellecen maravillosamente el paisaje del entorno. Las personas de lindos sentimientos nos motivan a levantarnos y las de falsos sentimientos nos inspiran a superarnos para ganarnos de ellos mismos respeto y admiración; seamos agradecidos con ambos gremios son galardones de nuestra andanza terrenal. No los dejemos agobiar de los problemas porque este tema existe en todos y para toda la vida, el cielo no permanecerá siempre despejado, de vez en cuando se encuentra nublado, pero él sabe que esas nubes ya pasarán y que su brillo volverá flameante para que nosotros nos deleitemos en su encantador color. Por eso vivamos con un tono especial, propongámonos metas y luchemos hasta alcanzarlas. Seamos emprendedores en toda etapa de la vida, el que intenta no pierde nada, el que no intenta lo pierde todo.

Vive tu vida libremente, aprende a corregir tus faltas, aplica gramática diariamente, no seas como un escrito cuando no tiene signos gramaticales: incoherente; aunque a simple vista pareciera innecesario, la elegancia que resalta un escrito es la gramática. Muchos viven la vida como un niño de "preescolar" que inicia a escribir locamente sin sentido, aprendamos a acentuar nuestro vivir. Los días son repetidos pero sus contenidos siempre serán variados, en este año nuevo que comienza a dar vuelo, vuela con él, no tengas miedo, sé valiente y lucha hasta conquistar tus metas. En el recorrido de la vida siempre encontraremos personas agradables y desagradables, no para todos seremos agradables, esto no es razón para no poner en marcha nuestros ideales, nunca nos desanimemos por escuchar una palabra negativa, más bien que sea de gran impulso para seguir hacia el camino del éxito.