Killing me softly with his song

Corría el año 1971 cuando una joven cantante folk llamada Lori Lieberman asistió junto con una amiga a un concierto de DonMcLean en el famoso club Troubaddor de Los Angles. McLean había publicado en mayo de ese mismo año el album American pie, cuya canción del mismo título haría de él una leyenda. La interpretación de otra canción de ese LP, Empty chairs, sobre la pérdida de un amor conmueve a Lori de tal manera que, cuando se lo comenta a los compositores que trabajaban con ella en el que iba a ser su primer album (Charles Fox y Norman Gimble) se ponen a trabajar sobre ello. Ahí fue donde nació la canción Killing me softly with his song (Matándome suavemente con su canción) que fue grabada y publicada en el LP Lori Lieberman, de 1972, pasando desapercibida igual que el propio album.

El caso es que, a pesar de que Lori participaba junto a Fox y Gimble, que ejercían también como representantes de la muchacha, en la creación de las canciones, no fue acreditada como autora.

En esta época, y durante varias décadas, Fox y Gimbel no tuvieron reparo en confirmar la contribución de Lori. Sin embargo, más adelante cambiaron su historia para minusvalorar la aportación de la intérrprete. Gimble llegó a amenazar a Don McLean, que siempre secundó la versión de Lori, con un pleito judicial si no retiraba de su página web la afirmación de que él había inspirado Killing me softly with his song. El abagado de McLean acalló las amenazas de Gimbel mostrándole sus propias palabras de 1973 confirmando la afirmación que ahora quería borrar.

¿Por qué todo este lío? Por lo de siempre: en 1973 una versión de una cantante de soul afroamericana, Roberta Flack, incluida en su album Killing me softly llegó al nº1 de las listas de éxito en Estados Unidos, Canadá y Australia. Obtendría un American Music Award por esa interpretación (y la nominación a otros tres), un Grammy a la mejor canción y otro a la mejor interpretación vocal pop femenina. Tanto el album como la canción catapultaron la carrera de Roberta Flack de un modo impresionante, logrando unas destacados números de ventas que generaron una sustanciosa cifra en concepto de derecho de autor.

Lo cierto es que si Lori hubiese apelado a la justicia, cosa que no hizo, tendría muy difícil obtener algo más que lo que tenía: aparecer en los créditos de una de las diez canciones de aquel album.

Parece ser que Norman Gimble (Fox se encargaba de la parte musical) tenía un verso que decía: "matándome suavemente con su blues" pero los tres acordaron al final que debían sustituir "blues" por "canción". Puestos a ponernos exquisitos, igual habría que contar también con Julio Cortázar, que en Rayuela (1963) tenía un texto que decía: "y Ronald se quedó solo al piano, con todo el tiempo del mundo para practicar algunas de sus ideas de bop o para matarnos suavemente con algún blues".

Para enredarlo todo aún más, ha quedado constatado que Gimble, entonces un hombre de 44 años y casado y Lori, de veinte, mantuvieron una relación que ocultaron durante años. El matrimonio de Gimble se rompió en 1973 y la relación profesional entre Lori y sus representantes en 1976.

Roberta Flack parecía haber nacido para interpretar Killing me softly with his song. La suya es una versión muy rica en matices, muy emotiva y de un rango vocal superior a lo que las cualidades de la cantante original podían ofrecer, extremos que la propia Lori ha reconocido en alguna entrevista, con un humildad que la honra. También ha declarado que su propósito no era reclamar un cambio legal en los créditos del tema, sino que se conociese el modo en que la canción fue concebida y que quienes se hicieron millonarios por su autoría han tratado de ocultar.

En 1996 la banda de rap y R&B The Fugees, con Lauryn Hill como vocalista, publica una versión de la ya famosísima canción. La titula como el album de Flack,Killing me softly incluyendo algunos añadidos en la letra para darle un estilo rapero. El album que la contenía, The score, obtuvo un grammy al mejor album de rap y la banda otro al mejor grupo con cantante por su versión.

Sin duda se trata de una canción con "ángel", uno de las creaciones más destacadas de la música pop. Aquí abajo dejamos un video de una interpretación en directo de Lori Lieberman en 1975.

Roberta Flack falleció el pasado 24 de febrero, a los 88 años. Su extraordinaria interpretación de esta canción seguirá escuchándose durante mucho, mucho tiempo más.