Qué sabemos

Por la información u opinión radiada, publicada y televisada todos estos días: ¿ya sabemos que los USA tienen una Deuda de 30 billones de dólares? ¿Sabemos que pagan en intereses de la Deuda más de 1 billón de dólares al año, importe que supera con creces el presupuesto de Defensa que es de 815.000 millones de dólares? ¿Y sabemos también que ese dinero -aportado por los ciudadanos americanos- le sirvió a Europa para mantener su Defensa durante los últimos 50 años sin aportar lo que tendrían que haber aportado? ¿Cuánto supone eso en 50 años... 20 billones de dólares, veinte veces nuestro PIB? ¿Y ya sabemos que los USA tienen el mayor déficit comercial del mundo (después de Japón), déficit que alcanza los 1,2 billones de dólares? Y, por último, ¿a través de los medios de comunicación sabemos que el conjunto de las barreras arancelarias que se cruzan entre países -antes de la presente debacle- suponen un coste para los EEUU de un 20%, diferencia media en su contra que mantienen con las más importantes economías del resto del mundo, UE incluída?

Trump basó toda su campaña electoral en el MAGA, Make America Great Again. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está atacando las desventajas de EEUU en el comercio mundial, está atajando el astronómico déficit comercial, y en Defensa les ha dicho a los europeos que son mayorcitos y que no va a poner ni un dólar. ¿Cuánto tiempo más podría aguantar esta situación sin que la riqueza americana comenzara a estancarse?

Otra cosa muy distinta son los modos, maneras y actitudes. Con este trío mediático les llega a todos para poner a parir a un tipo antipático y soberbio como muy poco. Pero está haciendo lo que les prometió a los americanos. Que los lleve o no a una recesión es justo el punto siguiente a los aranceles.

Entresacamos del barullo que se viene produciendo en estos días el hecho de que desde el gobierno de España se indique una y otra vez que "una guerra comercial no beneficiaría a nadie". Si la emprende Trump desde luego, pero no si la emprenden los nacionalistas de Cataluña con el PSC a la cabeza y el PSOE a la grupa contra Galicia, por ejemplo. O contra Extremadura, otro ejemplo. Aquí la guerra comercial no levanta un chis. El principal partido de la oposición es un partido que duerme plácidamente el sueño de los justos. Y el otro que le acompaña en la supuesta oposición parece que no sabe de economía, con lo que van haciendo un pan con unas tortas mientras los ciudadanos quedamos al albur de los pocos jueces que guarden respeto a la democracia. Tenemos o tendremos cosas como un salario mínimo mucho mayor en Castellfollit de la Roca que en Trujillo o en Cambados. Regado con amplias partidas presupuestarias, de los impuestos de todos los españoles -¡coñe, de la Deuda!- tendremos también otro canal nacional en ese emporio de la información requeté que es RTVE... sólo que no será en español, será en catalán. Los que más han gastado y derrochado los caudales públicos de sus ciudadanos serán premiados mediante cancelaciones de Deuda -¡qué cancelación ni qué niño muerto, nos traslada el PSOE la deuda que fue creando el PSC y los nacionalistas durante todos estos años atrás, nos la depositan encima a todos y cada uno de los españoles!-; mayoría aplastante de aportación de fondos europeos a las arcas del secesionismo catalán y por último más entregas mediante transferencias de todos los españoles a sus cuentas, importes que suman bastante más que los que reciben en comparación los demás ciudadanos: pongamos que hablo de Madrid. Esta guerra comercial es ciega, sorda y muda y se desplaza sobre la chepa de los ciudadanos con total impunidad.