123 profesionais sanitarios xubilados en 2024 reciben unha homenaxe

A Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés rendeu este martes 20 de maio unha emotiva homenaxe aos 123 profesionais que finalizaron a súa carreira laboral durante o 2024, nun acto celebrado no Edificio Administrativo da Xunta en Pontevedra.

Entre os homenaxeados figuraba Miguel Anxo Fernández Lores, actual alcalde de Pontevedra e médico de profesión.

O evento, que reuniu a traballadores do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, do Hospital Público do Salnés e dos centros de atención primaria da área sanitaria, contou coa presenza do xerente do Servizo Galego de Saúde (SERGAS), José Ramón Parada, quen destacou a importante contribución destes profesionais á mellora da sanidade pública galega.

"A dedicación, a humanidade e a proximidade destes profesionais, coa súa entrega e sacrificio, contribuíron a fortalecer a nosa rede sanitaria pública", sinalou Parada durante o seu discurso.

Pola súa banda, o xerente da Área Sanitaria, José Flores, convidou aos xubilados a "non afastarse dunha institución da que sempre formarán parte", recoñecendo o seu "encomiable legado vital e profesional".

No acto tamén participaron o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, e a directora territorial de Sanidade en Pontevedra, Natalia Botana, que acompañaron ás autoridades sanitarias nesta tradicional cerimonia de recoñecemento.

Durante o evento, os profesionais recibiron obsequios e as simbólicas tarxetas douradas que os identifican como persoal xubilado da área sanitaria, un recoñecemento que simboliza que "continúan a ser unha importante parte deste servizo sanitario público", segundo expresaron as autoridades asistentes.

A enfermeira Montserrat Bas e o médico do servizo de Medicina Interna do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, Julio Diz, tomaron a palabra en representación dos homenaxeados, compartindo vivencias profesionais que axudaron a construír un servizo sanitario de calidade na comarca de Pontevedra e O Salnés.

Nas súas intervencións, rememoraron experiencias que contribuíron a cimentar un sistema sanitario público e que agora está aberto a novos retos e compromisos.

A cerimonia, que incluíu a lectura dos nomes de todos os profesionais xubilados, concluíu cunha actuación da Coral Polifónica "O CHOPO" e unha fotografía de grupo nos espazos exteriores do edificio da Xunta de Galicia en Pontevedra.