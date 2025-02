37 denuncias na campaña de control de patinetes e bicicletas realizada pola Policía Local

A concelleira de Seguridade Cidadá de Pontevedra, Eva Vilaverde, presentou este venres 7 de febreiro os resultados da campaña de control de vehículos de mobilidade persoal (VMP) e bicicletas levada a cabo pola Policía Local entre o 27 e o 31 de xaneiro

A iniciativa, que tivo como obxectivo principal concienciar á cidadanía sobre o uso responsable destes vehículos, resultou nun balance positivo, con 92 vehículos controlados e 37 denuncias formuladas.

A campaña centrouse en vixiar e sancionar condutas insolidarias e infraccións relacionadas coa circulación de VMPs e bicicletas, así como en informar aos usuarios sobre as normas de circulación e as características técnicas destes vehículos.

Vilaverde destacou que moitas das persoas paradas durante os controis mostraron descoñecemento sobre a normativa, polo que se lles facilitou información sobre como deben actuar e circular de xeito seguro.

INFRACCIÓNS

Entre as 37 denuncias, catro delas a condutores de bicicletas, as infraccións máis comúns foron:

Circular polas beirarrúas (11 denuncias).

Carecer da autorización administrativa necesaria (6 denuncias).

Usar cascos ou auriculares mentres se conduce (5 denuncias).

Circular con dous ocupantes nun VMP (5 denuncias).

Non levar seguro obrigatorio (2 denuncias).

Non usar casco de protección (2 denuncias).

Condución neglixente, incluíndo o uso do móbil ou negarse a realizar probas de alcol e drogas (4 denuncias).

As sancións por estas infraccións oscilan entre os 100 e os 1.000 euros, dependendo da gravidade. Por exemplo, circular polas beirarrúas ou usar auriculares está sancionado con 200 euros, mentres que a falta de seguro obrigatorio ou negarse a un control de alcol e drogas pode acadar os 1.000 euros.

A concelleira subliñou que se detectou un gran descoñecemento sobre a normativa estatal e local que regula o uso dos VMPs. Por iso, recomendou que, ao adquirir un destes vehículos, os usuarios consulten ao fabricante ou vendedor as condicións técnicas e de circulación.

Animou á cidadanía a resolver calquera dúbida contactando coa Policía Local a través do correo electrónico [email protected].

Vilaverde recordou que os VMPs son vehículos e, como tales, os seus condutores deben respectar as normas de circulación e a sinalización vial.

Infraccións de VMP e bicicletas durante a campañaConcello de Pontevedra

Tamén destacou que algúns VMPs que superan os 26 km/h deben ser considerados ciclomotores, o que implica a obriga de contar con permiso de circulación, matrícula, seguro e, no seu caso, permiso de condución.

As zonas con maior número de infraccións foron a Peregrina, Michelena e a zona peonil de Benito Corbal, onde se detectaron condutas como circular en dirección prohibida ou por zonas non permitidas.

Aínda que a campaña non se centrou nos repartidores ("riders"), a Policía Local recordou que estes tamén están suxeitos ás mesmas normas.

Respecto ao seguro obrigatorio, a concelleira explicou que, aínda que actualmente non é esixido para VMPs que non superen os 25 km/h, recoméndase a súa contratación para cubrir posibles danos. Ademais, Eva Vilaverde avanzou que se está a elaborar un anteproxecto de lei para facelo obrigatorio no futuro.