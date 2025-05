47 residentes finalizaron a súa formación na Área Sanitaria

Un total de 47 residentes finalizaron este curso a súa formación nos tres hospitais e na rede de Atención Primaria da Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés.

Con motivo deste peche de ciclo formativo, este xoves se celebrou a despedida oficial da promoción 2024-2025 deste colectivo de residentes nun acto no Hospital Montecelo.

Destes 47 residentes, 15 son médicos de familia, 18 médicos de especialidades hospitalarias, 1 psicólogo, 2 son matronas, 8 enfermeiras de familia, 2 enfermeiras pediátricas e 1 enfermeira de saúde mental.

Así mesmo, os docentes invitaron a estes profesionais a continuar actualizando coñecementos para acadar unha maior calidade na actividade asistencial, mantendo a prioridade do benestar da poboación, aproveitando ao máximo os retos que a partires de agora terán no Sistema Sanitario Público.

Este acto académico incluíu unha conferencia maxistral do xefe de sección de Psiquiatría do Complexo Hospitalario, o doutor José Blanco Lobeiras, que versou sobre "Equipo, liderazgo e saúde mental". O acto tamén contou co actuación da Coral Polifónica O Chopo.

Reunión entre responsables da Área Sanitaria e da Policía Nacional Sergas

MÓDULO DE HOSPITALIZACIÓN PENITENCIARIA

Por outra banda, este xoves o xerente da Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés, José Flores Arias, acompañado do subdirector Jorge García-Borregón, tamén mantivo no hospital Provincial un encontro técnico de coordinación co comisario xefe do Corpo Nacional de Policía en Pontevedra, Juan José Díaz e co inspector xefe provincial de operacións, Luís Morales.

Nesta xuntanza reeditáronse os protocolos de dispoñibilidade e colaboración conxunta, ademáis de analizar as vindeiras previsións de emprazamento do futuro módulo de hospitalización penitenciaria en Montecelo, cando se acometa a Fase II de reforma do actual edificio sanitario público en Mourente.

Ese módulo de hospitalización penitenciaria terá a súa futura ubicación nun lugar axeitado do actual edificio hospitalario de Montecelo e disporá dunha zona independente dentro da área de hospitalización, axustada aos modelos recomendados polos especialistas nesta materia para "permitir a vixilancia sen interferir no hábitat dos enfermos, cumprindo escrupulosamente a normativa vixente, incluíndo a incorporación dunha zona para o persoal de vixilancia".

Actualmente está emprazado no Hospital Provincial e dotado con oito habitacións individuais onde se aloxan pacientes en réxime de reclusión.