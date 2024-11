O ataque de 'Capi' a un xornalista, ante o tribunal: "Sen mediar palabra, empezou a dicir: mátote"

A Audiencia Provincial de Pontevedra deixou este xoves visto para sentenza o xuízo contra Andrés de Vicente Fuentes, 'Capi', coñecido porque en 2015 agrediu ao ex presidente do Goberno, Mariano Rajoy, na cidade, polo asasinato en grao de tentativa dun xornalista da delegación local de La Voz de Galicia. Durante cinco horas, o tribunal revisou a causa e deberá decidir si, como sostén o acusado, non tiña intención de causar máis nada que danos materiais ou si, como alegan a Fiscalía e a vítima, quixo matarlle.

"Sen mediar palabra, empezou a dicir: mátote", relatou a vítima na sala de vistas, onde declarou protexido por un biombo. Segundo explicou, repetiulle "moitas veces" esa mesma expresión, "mátote", mentres o atacaba.

O fiscal insiste nesa intención e atribúelle un delito de asasinato en grao de tentativa polo que pide oito anos de prisión, 7 de liberdade vixiada e dez de prohibición de achegarse e comunicarse coa súa vítima.

Xuízo contra 'Capi', ou agresor de Rajoy, por tentar matar un xornalistaMónica Patxot

O fiscal, Alejandro Pazos, tamén lle atribúe un delito de danos por esnaquizar dez monitores de computador e un televisor valorados en 2.221 euros polos que lle pide unha multa de 1.690 euros e outro de resistencia por oporse á detención por parte da Policía Nacional polos que solicita 4.140 euros. No arresto, un axente resultou ferido.

A defensa do acusado pide que se lle aplique unha eximente completa por alteración psíquica ou, alternativamente, un delito de lesións agravado con eximente incompleta por alteración mental. En todo caso, pide o seu ingreso nun centro psiquiátrico especializado. Coinciden coa petición dese internamento as acusacións particulares que exercen La Voz de Galicia e o axente de policía ferido, que tamén falan desa eximente incompleta. "O cárcere non é o lugar no que ten que estar", sinalan.

O acusado mostrou moito nerviosismo no banco dos acusados e mesmo foi necesario interromper a vista durante varios minutos na súa recta final porque empezou a mostrarse moi alterado. Encaixa este estado de nerviosismo cos seus problemas de saúde mental, pois o seu defensa apela a diagnósticos de TDAH ou trastorno límite da personalidade desde neno e tamén a dificultade de autocontrol e dependencia ás drogas.

A súa nai pediu na sala algo que leva demandando "nove anos", o seu ingreso nun centro especializado: "Quero que o meu fillo se cure. Ten 26 anos, aínda se pode facer algo, pero se Andres non entra nun centro, non se pode facer nada", insistiu, ademais de relatar sete intentos de suicidio do novo, algún desde que ingresou en prisión por estes feitos en xullo de 2023.

Os forenses falan de "trastorno disocial" e consumo prexudicial politóxico e especificaron que ten "problemas na capacidade de control de impulsos", pero non unha clínica de natureza psicótica nin tampouco esa dependencia ás drogas. Ademais, negan que o día dos feitos consumise cocaína, como alegan el e a súa nai, pois as análises de sangue descártano.

Andrés de Vicente chegou á sede do xornal armado cun rodete e un coitelo de 18 centímetros e atacoulle, pero centra o seu defensa en que nunca foi a súa intención matarlle. "Xuro que cos meus actos nunca quixen causar dano a ninguén", declarou, senón que actuou para "que parasen de acosarme, que me deixasen tranquilo".

Así, insiste en que "perdín a cabeza". A súa motivación era tentar calar a todos os medios, non só a este xornal, foi a esta redacción porque estaba a apenas "30 metros" da súa casa e levou un coitelo porque "quería disuadir aos xornalistas e que me fixesen respectar, que me desen explicacións de por que estaban a publicar noticias sobre min".

Xuízo contra 'Capi', ou agresor de Rajoy, por tentar matar un xornalistaMónica Patxot

Os primeiros policías que chegaron ao lugar e detivéronlle confirmaron que non paraba de "xustificar o motivo da agresión", que a prensa lle arruinou " a vida" e "tiña que vingarse".

Ese día chegou ao xornal e atopouse primeiro a unha traballadora á que preguntou si sabía quen era e dixo: "eu son o que pegou a Rajoy". Tamén a ela explicoulle, segundo relatou ela no xuízo, que os medios lle estaban "facendo dano" e ían acabar " coa súa vida". Ela, pensando que estaba soa, saíu correndo cando viu que sacaba un rodete e empezaba a causar danos. .

Os feitos ocorreron sobre as 13.40 horas do 14 de xullo de 2023. Este xornalista pontevedrés estaba no fondo da redacción cando escoitou "un estrondo" e asomouse pensando que alguén se caeu polas escaleiras. Viu que esa compañeira saía correndo e atopouse co agresor, que empezou a atacarlle. Primeiro levantou un pau, que resultou ser un rodete de cociña, e reaccionou "cubrindo a cabeza".

Tirou o rodete e sacou da cintura un coitelo. A escena lembroulle á icónica imaxe da película Psicose: "movíao de arriba a abaixo" e dirixíase "onde fose".

Acometeuno " varias veces" e, aínda que se cubriu coas mans, alcanzoulle o peito, onde lle causou unha picada que, segundo os forenses, "se entrase en profundidade, podería provocar un compromiso vital".

Xuízo contra 'Capi', ou agresor de Rajoy, por tentar matar un xornalistaMónica Patxot

As feridas derivadas de "a acometida" e defensivas tamén lle chegaron ao antebrazo, cunha ferida superficial de 15 centímetros, e a man, cun corte de tres centímetros, e outro de seis no pulgar. Sufriu, así mesmo, unha contusión no brazo esquerdo.

Segundo relatou a vítima, "non chegou a un minuto, nin a 10 segundos", ata que logrou escapar. Ten poucos recordos nítidos do que sucedeu despois, "presa dun ataque de ansiedade". As testemuñas víronlle chorando e sangrando e el lembra que "só pensaba na miña muller e na miña filla e nada máis"

O acusado insistiu en que sentía "moi frustrado" porque levaba "anos sufrindo un acoso mediático moi grande", todo "desde que golpeei a Rajoy sendo menor de idade" e ao longo dos anos, e que "non" pensou nas consecuencias dos seus actos, senón que consumira cocaína, non tomara ben o tratamento para as súas patoloxías psiquiátricas, "perdín totalmente a cabeza" e "ocorréulleme ir facer unha desfeita a La Voz de Galicia".

Asegura que de inmediato sufriu arrepentimento. "Cando acabara todo, pensei que a leou moi parda, que fixera moito dano", relatou. De feito, segundo a súa versión, si atacou a este xornalista cun rodete, pero xa non co coitelo. "Vino, golpeeino cun rodete", recoñece, pero acto seguido sacou o coitelo e a vítima "abalanzouse sobre min e sacoume o coitelo". A arma caeu ao solo e asegura que non lle perseguiu cando saíu correndo e quedou quieto ata que chegou a Policía Nacional.

Respecto diso, a súa nai insistiu nese arrepentimento, pois "desde o minuto cero, pediume: perdón, mamá, ía alí a romper catro ordenadores e mira onde chegamos". O delegado de La Voz de Galicia en Pontevedra confirmou que ese día, pouco despois dos feitos, o seu pai acudiu a "pedir perdón" pola acción do seu fillo.