Augas de Galicia aposta por crear unha "lámina maior de auga" en Valdecorvos para combater as inundacións en Fernando Olmedo

Os técnicos de Augas de Galicia estudan as posibles "alternativas" para crear unha área de inundación controlada que poña fin ás recorrentes inundacións que a crecida do rego de Valdecorvos provoca, entre outras zonas, na rúa Fernando Olmedo.

Así o avanzou este mércores a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que se reuniu coa asociación de afectados para explicarlles en que punto se atopa a tramitación deste proxecto.

Acompañada polo director de Augas de Galicia, Roi Fernández, Vázquez explicou que os técnicos descartaron a actuación proposta no seu día polo Concello, ao considerala un "parche" que non resolvería a problemática que provocan estas inundacións.

A proposta sobre a que traballan, segundo a conselleira, tería unha "lámina maior de auga" que os plans presentados a nivel municipal, polo que destacou que sería a mellor opción dispoñible para facer fronte ao problema existente nesta zona.

Con ela, as autoridades buscan "conter" os crecementos do caudal en caso de precipitacións intensas, acumulando auga e impedindo temporalmente o seu percorrido, minimizando o impacto dos desbordamentos nas inmediacións de Valdecorvos.

Reunión de Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, cos veciños de Fernando OlmedoMónica Patxot

Así, a creación desa área de recollida de auga, previsiblemente con balsas inundables, iría acompañada doutras medidas de restauración fluvial e de retención do caudal, para o que se estima que sería necesaria un investimento próximo aos 1,6 millóns de euros, tres veces máis do previsto.

A este respecto, Ángeles Vázquez ofreceu a "total e absoluta colaboración" da Xunta co Concello para abordar esta actuación, que Augas de Galicia propón que se acompañe con até outro oito propostas na área de risco de inundacións dos ríos Lérez e Gafos.

Entre outras medidas, o organismo propón a restauración fluvial do río Gafeños, no ámbito de Campolongo; e da Xunqueira de Alba, na canle do Rego de Granda, así como a ampliación da ponte que pasa por baixo da Avenida de Domingo Fontán.

Ademais, suxiren ampliar unha obra de drenaxe transversal no rego de Verducido, a restauración fluvial das marxes do río Lérez ou intervencións no río Gafos, entre a rúa Rosalía de Castro e a Avenida Xeneral Antero Rubín.

Todas estas opcións, subliñou Vázquez, xa foron trasladadas en distintas reunións técnicas ao goberno local, que será o que teña que decidir que lles interesa desenvolver ao tratarse de actuacións, segundo a titular de Medio Ambiente, que son de competencia municipal.

En todo caso, Augas de Galicia está disposta a colaborar na execución de todas estas actuacións que se fagan sobre os ámbitos fluviais destes ríos e regos e porá "enriba da mesa" o financiamento necesario para abordalas.

A conselleira asegurou que tras a dana que azoutou Valencia "sabemos máis que nunca" que debemos ser "conscientes" do cambio climático e que aínda que o risco en Galicia "poida ser menor que noutras zonas" hai que actuar para minimizar os seus efectos.

Cando está en risco a vida das persoas, sentenciou Ángeles Vázquez, "temos que deixar a ideología a un lado para que traballen os técnicos", polo que apelou ao Concello para que acorden con Augas de Galicia as actuacións que se executen.

OS VECIÑOS LAMENTAN QUE "SE ESTÁ MAREANDO A PERDIZ"

Ao fío do afirmado pola conselleira de Medio Ambiente, a plataforma de afectados polas inundacións na contorna de Fernando Olmedo lamenta que "se está perdendo o tempo" e que as administracións están "a marear a perdiz".

Ángel Fontenla, portavoz da asociación, sostivo que se Augas de Galicia sabía que "non era válido" o proxecto presentado polo Concello en 2022 "houbo tempo" para revisalo e elaborar un novo deseño que cumprise coas directrices marcadas.

"Para ser un tema grave que afecta a salubridade e a seguridade dos veciños están a perder moito tempo", asegurou Fontenla, que lembra que os afectados levan anos ofrecendo información "de primeira man" acerca desta situación.

Temen que, cos prazos actuais na man, "estamos a falar de 2030" para dar unha solución ás inundacións que se rexistran en todo este ámbito urbano.