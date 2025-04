Roscas, nizas, biscoitos e chocolates: as irresistibles especialidades de Confitería Solla para esta Semana Santa

A Semana Santa está ao virar a esquina e, con ela, chega o momento de gozar das especialidades doces destas datas.

En Pontevedra, a emblemática Confitería Solla prepárase para elaborar deliciosos produtos artesanais por encarga. Ademais, tanto o escaparate como o interior da tenda, dan a benvida á clientela cunha vistosa exposición de figuras de chocolate e ovos de Pascua.

Mayka Solla, actual propietaria, explica que entre as especialidades máis agardadas atópanse as roscas, os biscoitos e as nizas, todos eles elaborados de maneira artesanal no obradoiro.

Mayka Solla asómase ao escaparate de Confitería Solla, que xa loce os tradicionais e coloridos ovos de PascuaMónica Patxot

"A rosca de Solla ten un toque especial de anís que a distingue das demais", comenta Mayka, á vez que menciona que a receita permaneceu inalterada ao longo dos anos. "É a mesma que facía o meu pai, e seguimos utilizando os mesmos ingredientes de calidade", asegura.

Unha tradición que arrinca en 1967, cando os pais da actual propietaria, Carmen Domínguez e Ernesto Solla, abriron na rúa Michelena 7 a tenda-obradoiro que, ao longo de case seis décadas, se consolidou como un referente da pastelería artesá en Pontevedra.

A rosca adoita adornarse con azucre e froita confeitada. "Se alguén desexa a súa rosca sen azucre enriba ou sen froita, simplemente nolo indica e lla preparamos", aclara Mayka, quen convida os clientes a facer os seus encargos con antelación, xa que a demanda adoita ser alta e a produción é limitada.

O biscoito, outro dos clásicos destas datas, tamén permite escoller unha decoración especial, con chocolate ou xema, así como o tamaño, que varía dende o medio quilo, quilo, quilo e medio, e ata dous quilos, tanto para a rosca como para o biscoito.

A niza, aínda que non é tan coñecida, é igualmente deliciosa. Comparte forma coa rosca, pero presenta unha masa diferente e un recheo de améndoa moída con xema, que a converte nunha opción exquisita.

O escaparate de Confitería Solla, en Michelena 7, xa loce unha variedade de figuriñas e ovos de chocolateMónica Patxot

A Semana Santa tamén trae consigo os tradicionais ovos de Pascua e figuriñas de chocolate, que son ideais para regalar. "Os ovos e as figuriñas son un agasallo que fan padriños e madriñas, sobre todo cando os nenos son pequenos, pero aínda hai algún adulto que nos pide o ovo de chocolate", comenta Mayka.

"Seguimos mercando aos mesmos provedores de sempre, ou sexa, que os clientes xa saben que clase de chocolate é", matiza.

Calidade de primeira e atención ás necesidades dos clientes. "Para aquelas persoas que teñen intolerancia, sempre vemos con coidado as etiquetas para que se axuste ao que precisan", afirma Mayka Solla, á vez que engade que a maioría dos ovos de chocolate non levan glute e, para persoas con intolerancia á lactosa, contan coa opción de chocolate negro.

Mayka Solla mostra unha variedade de chocolates de Pascua no escaparate de Confitería SollaMónica Patxot

Para aqueles que planean visitar a confitería, é importante lembrar que, debido á alta demanda, se recomenda facer encargos anticipados. "Ás veces sobra algunha rosca, pero a verdade é que, se non encargan, poderían quedar sen ela", advirte.

Á parte dos produtos propios de Semana Santa, Confitería Solla segue ofrecendo as súas "especialidades de sempre", como a súa famosa empanada de lombo e outras variedades, as pastas, os pasteis, os keikes e as tortas, entre as que destacan, en canto a demanda, a rusa e o milfollas.

A confitería terá un horario especial durante a Semana Santa, abrindo media hora antes do habitual, ás 9:30 horas, dende o xoves 17 ata o domingo 20 de abril.