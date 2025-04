A choiva impide a procesión de traslado do Ecce Homo e substitúeo por un acto en interior

As condicións meteorolóxicas impediron a celebración de todos os actos ao aire libre da Semana Santa pontevedresa desde o Xoves Santo -e tamén previamente o luns e o venres anterior-. Este sábado, de novo, obrigou á suspensión da procesión prevista para mediodía.

Desde o ano 2023, cada Sábado Santo a Confraría do Espírito Santo organiza unha procesión para o traslado da imaxe do Ecce Homo até a igrexa de Santiaguiño do Burgo, lugar habitual no que se recolle.

Este sábado, a Xunta Coordinadora da Semana Santa pontevedresa decidiu suspender ese traslado e sustiturilo por un acto no interior da igrexa do Burgo ás 12.00 horas.

O habibual é que a imaxe do Ecce Homo percorra a cidade entre a basílica de Santa María e a igrexa de Santiaguiño, incluíndo sete paradas para a lectura do Sete Dores de María Santísima en Alonso de Fonseca, Cinco Rúas, Praza do Peirao, Ponte do Burgo, Praza de Santa Ana, Rúa Santiña e o atrio do templo do Burgo.

Tras a suspensión deste sábado, tan só queda un acto central da Semana Santa de Pontevedra pendente da choiva. Este domingo 20 de abril, está previstas ás 20.00 horas a Procesión do Encontro de Jesús Resucitado coa súa nai a Virxe María.

A imaxe dA nosa Señora do Amor Fermoso, acompañada pola súa Confraría e representacións, inicia a marcha desde a parroquia de San José e, de forma simultánea, a imaxe de Jesús Resucitado e as figuras de San Juan e María Magdalena, xunto coa Confraría da Maior Dor, parten da basílica de Santa María.

O encontro de todas as imaxes ten lugar na Praza da Ferrería. Alí, leva a cabo un sermón e interpretación de motetes, elementos que agregan profundidade espiritual e cultural ao evento. Unha vez concluído este acto central, unifícanse todas as imaxes e participantes nunha soa procesión de regreso á parroquia de San José.