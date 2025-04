A choiva obriga a suspender a procesión do Encontro, que se substitúe por un Viacrucis en interior

A choiva segue augando a Semana Santa pontevedresa e este Venres Santo, 18 de abril, afectou á cuarta procesión deste ano.

A Xunta Coordinadora da Semana Santa decidiu suspender a procesión do Encontro con Viacrucis Penitencial, prevista para as 9.30 horas da mañá.

A decisión adoptouse á primeira hora da mañá, pasadas as 8.00 horas, pois até o último momento esperar a evolución da meteorología. Finalmente, acordouse suspender e substituír a procesión por un Viacrucis e sermón a partir das 9.30 da mañá na basílica de Santa María.

Esta procesión é unha das máis vistosas da Semana Santa pontevedresa. A imaxe de Cristo coa Cruz a costas e a da Virxe saen cada Venres Santo de forma simultánea da basílica de Santa María e da igrexa de San Bartolomé.

A comitiva avanza acompañando ás dúas imaxes polo centro histórico até atoparse na praza do Teucro, onde se realiza o sermón, dentro do Viacrucis Penitencial.

Este 2025 mantívose o Viacrucis e o sermón, pero dentro da basílica de Santa María, un cambio que xa se anunciara en caso de suspensión.

A procesión do venres 11 xa se viu afectada polo mal tempo e tivo que realizarse apresuradamente e limitarse ao perímetro da igrexa de San José en Campolongo. A do luns, denominada do Tres Caídas, suspendeuse por mor das choivas e, de novo, este Xoves Santo, houbo que suspender a tradicional Procesión dos Pasos.

Este Venres Santo a programación inclúe, a partir das 20.00 horas, a procesión xeral do Santo Enterro, unha das máis multitudinarias porque conta coa participación das sete confrarías pontevedresas. Parte da basílica de Santa María.