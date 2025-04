Dobre suspensión de Venres Santo: a choiva tamén cancela a procesión do Santo Enterro

Quinta procesión afectada pola choiva esta a Semana Santa en Pontevedra. Este Venres Santo, as previsións meteorolóxicas obrigaron pola mañá a deixar en interior a procesión do Encontro con Viacrucis Penitencial, prevista para as 9.30 horas, e levaron á suspensión da cita vespertina, a procesión xeral do Santo Enterro.

A Xunta Coordinadora da Semana Santa informou da suspensión a media tarde, alegando a previsión de choivas para a hora da cita relixiosa, as 20.00.

Esta suspensión afecto ás sete confrarías pontevedresas, que cada Venres Santo saen á rúa para representar o Enterro de Cristo desde a basílica de Santa María.

Nesta cita, cada ano, tras a cruz parroquial e o calvario, se procesiona o paso da Nosa Señora do Amor Fermoso e a Verónica (A nosa Señora do Amor Fermoso), Cristo crucificado (Corpo Santo), a Virxe da Maior Dor (Maior Dor) e A nosa Señora das Angustias (Silencio).

Séguenlle o Cristo xacente (O noso Pai Jesús coa Cruz ás costas) e a Virxe da Misericordia (Beira Cruz), tras as que pasa a Santa Cruz (Espírito Santo), o clero e as autoridades para pechar o desfile litúrxico.

Este Sábado Santo a cita será ás 12.00 horas, co traslado do Ecce Homo. A imaxe percorrerá a cidade entre a basílica de Santa María e a igrexa de Santiaguiño do Burgo, lugar habitual no que se recolle.

O traslado do Ecce Homo percorrerá a avenida de Santa María, Praza de Alonso de Fonseca, Pratería vella, Isabel II, Cruceiro, Cinco Rúas, Barón, Enfesta de San Telmo, Ponte dO Burgo, Juan Bautista Andrade, Praza de Santa Ana, Santiña e Alejandro Sesmeros, para finalizar na igrexa de Santiago Peregrino do Burgo.

O percorrido inclúe sete paradas para a lectura do Sete Dores de María Santísima en Alonso de Fonseca, Cinco Rúas, Praza do Peirao, Ponte do Burgo, Praza de Santa Ana, Rúa Santiña e o adro da igrexa de Santiago Peregrino do Burgo.

A procesión do venres 11 xa se viu afectada polo mal tempo e tivo que realizarse apresuradamente e limitarse ao perímetro da igrexa de San José en Campolongo. A do luns, denominada do Tres Caídas, suspendeuse por mor das choivas e, de novo, este Xoves Santo, houbo que suspender a tradicional Procesión dos Pasos.