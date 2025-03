A CIG demanda traballo digno nunha concentración reivindicativa no Día da Clase Obreira Galega

Este luns 10 de outubro, Día da Clase Obreira Galega, o sindicato CIG promoveu unha concentración numerosa na Praza da Peregrina de Pontevedra.

Co lema "Traballo, igualdade e salarios dignos nunha Galiza con dereitos", o sindicato nacionalista visibilizou as demandas da clase traballadora galega e lembrou as loitas históricas que marcaron o camiño dos dereitos laborais no país.

O 10 de outubro de 1972, durante o réxime franquista, os traballadores da antiga Bazán en Ferrol protagonizaron unha folga histórica por mellores condicións laborais e o dereito á negociación colectiva.

Naquela xornada, a represión policial acabou coa vida de dous obreiros, Amador Rei e Daniel Niebla, e deixou vinte e oito feridos.

Aquela loita, que comezou en Ferrol e se estendeu a Vigo, converteuse nun símbolo da resistencia obreira e do movemento sindical galego.

A CIG aproveita esta conmemoración para denunciar a precariedade laboral da actualidade, o empobrecemento da clase traballadora e as desigualdades de xénero que aínda persisten.

Entre as súas reivindicacións, destaca a demanda dun Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.320,04 euros para 2025, o que suporía acadar o 60% do salario medio do Estado español, segundo a Carta Social Europea.

Ademais, reclaman a redución da xornada laboral a 35 horas semanais, co obxectivo final de acadar unha xornada de catro días e 32 horas, así como a implantación de sistemas efectivos de control para garantir que os plans de igualdade non sexan "papel mollado".

O sindicato tamén exixe a posta en marcha dun plan galego de recuperación económica, industrialización e creación de emprego digno, que paralice a desertización social e industrial, a emigración e o avellentamento da poboación, que denuncian desde esta central sindical.

A concentración en Pontevedra, que tamén se desenvolveu no resto de cidades e vilas principais de Galicia, enmárcase tamén na campaña de 12 medidas que a CIG ten en marcha para enfrontar a precariedade laboral, a fenda salarial e a falta de protección social.

O sindicato insiste en que os dereitos "non son concesións dos gobernos", senón que é necesario demandalos.

"Os dereitos conquístanse loitando", sinalan desde o sindicato, na reivindicación de que un futuro digno para a clase traballadora galega pasa pola súa defensa nas rúas.