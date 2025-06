Comezan as obras para crear unha senda peonil e un carril bici entre Chancelas e Combarro

Poio puxo en marcha as obras de acondicionamento do firme e a creación dunha senda peonil e carril bici no tramo que une Chancelas e Combarro.

Esta actuación, que conta cun investimento de 450.000 euros cofinanciados polo Concello e a Xunta de Galicia, busca mellorar a mobilidade e accesibilidade entre ambas as zonas.

O alcalde de Poio, Anxo Moldes, visitou o inicio dos traballos, que se estenderán ao longo dos próximos meses. A previsión é que finalicen no último trimestre deste ano.

O proxecto céntrase no Camiño Real de Chancelas, no tramo entre os camiños da Bouza e Loureiro. As melloras inclúen a rehabilitación do firme existente, a instalación de cunetas para a evacuación de augas pluviais e o reasfaltado, facilitando o acceso ás parcelas agrícolas.

A plataforma para o tráfico rodado limitarase a 4 metros de ancho, e crearase unha senda peonil e ciclista de polo menos 2,5 metros. Esta nova infraestrutura permitirá conectará os núcleos da Bouza e Combarro, fomentando o acougado do tráfico e o desprazamento sostible.

Moldes destacou a prioridade e fundamental importancia desta actuación para mellorar a accesibilidade e comunicación nunha vía moi transitada, clave na mobilidade diaria da zona. Subliñou que esta intervención responde a unha demanda reiterada dos veciños, especialmente da Bouza, quen levaban anos reclamando unha mellora nas condicións desta estrada municipal, a cal presentaba un avanzado estado de deterioración.

O alcalde insistiu en que esta mellora se enmarca nun plan máis amplo do goberno local para modernizar as infraestruturas viarias do municipio, especialmente nas parroquias.

O obxectivo é garantir unha rede de comunicacións máis segura, accesible e eficiente. "A transformación desta vía será pronto unha realidade grazas ao compromiso firme deste goberno coa mellora do rural e coa calidade de vida da nosa veciñanza", concluíu.

CONVOCATORIA PARA EXPLICAR O PROYETO CASALVITO-PADRÓN

Por outra banda, o Concello de Poio convocou aos veciños para o vindeiro martes , 3 de xuño, ás 20:00 horas, no Local Social de Ou Pereiro, para explicar o proxecto de mellora da mobilidade entre Casalvito e Padrón.

Este proxecto, actualmente en fase de licitación tras conseguir financiamento da Deputación de Pontevedra a través do Plan Extraordinario, ascende a preto de 730.000 euros.

O obxectivo, sinalan, é recuperar a contorna e mellorar a mobilidade, brindando maior seguridade aos peóns e creando novas zonas de comunicación con Combarro de maneira máis segura e como alternativa á PO-308.

Estes dous proxectos de mellora da mobilidade súmanse a outros investimentos importantes anunciadas esta semana.

Anxo Moldes sinalou que son só un pequeno reflexo do que suporá 2025 en investimentos históricos para todo o municipio.

Por último,mencionou o inicio do proceso para adxudicar a transformación da Barca, o impulso ao polígono de Fragamoreira, a substitución da cuberta da nave de piragüismo, a firma do convenio para Campelo ou os avances no contrato da auga, que suporán investimentos de máis de 14 millóns de euros en servizos básicos.