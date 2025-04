Confirman a condena a dous homes por vender cocaína e heroína en Vilagarcía

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de confirmar a condena a dous homes aos que a Audiencia Provincial de Pontevedra impuxo dous anos e dous anos e dous meses de prisión por tráfico de drogas.

Os feitos ocorreron en maio de 2022. Segundo ambos os dous tribunais, entre as 11:50 e as 12:00 horas, os dous acusados reuníronse nunha praza de Vilagarcía de Arousa e un deles entregou ao outro certa cantidade de droga.

Entregoulle 12 envoltorios de plástico de cor negra termosellados con 1,923 gramos de heroína valorada en 567,9 euros e 12 envoltorios de plástico de cor branca termosellados con 1,163 gramos de cocaína valorada en 296.1 euros.

Entregoulle esta droga, segundo ambas as dúas sentenzas, "para a súa venda a terceiros" e o intercambio foi presenciado por policías.

A sección cuarta da Audiencia condenoulles por un delito contra a saúde pública na súa modalidade de sustancias que causan grave dañou á saúde e, tras o recurso presentado, o TSXG decidiu confirmar o fallo inicial.

A Sala do Civil e Penal do TSXG confirma a sentenza condenatoria, que ten en conta que no caso dun dos acusados concorre a circunstancia agravante de reincidencia e a atenuante analógica de drogadicción.

Os maxistrados do TSXG destacan a veracidade das declaracións dos axentes de policía que presenciaron o intercambio de estupefacientes entre os dous procesados, xa que tras os feitos abordaron a un deles e incautáronlle os paquetes cunha sustancia que tras a súa análise resultou ser heroína e cocaína.

As defensas dos acusados alegaron na súa apelación que, cando sucederon os feitos, o coñecemento ou a vontade dos procesados estivesen anuladas, pero o tribunal conclúe na súa sentenza que "non existe proba algunha acreditativa" diso.