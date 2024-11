Dous anos de cárcere a un condutor interceptado cando transportaba droga

A sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a dous anos de cárcere e ao pagamento dunha multa de 1.746 euros ao autor dun delito contra a saúde pública por posesión predestinada ao tráfico de substancias estupefacientes.

Concorren no procesado a circunstancia agravante de reincidencia e as circunstancias atenuantes de dilacións indebidas e analóxica de drogadicción.

O tribunal considerou probado que o procesado, sobre as 21:25 horas do día 28 de marzo de 2019, transportaba nun vehículo anfetamina e heroína para a súa comercialización e difusión entre terceiros cando foi interceptado por axentes da Garda Civil na estrada P0-549, no termo municipal de Vilanova de Arousa.

O vehículo, segundo consta na sentenza, tiña no panel do asento posterior, detrás do posto do condutor, un compartimento lateral preparado para a ocultación de substancias estupefacientes.

O valor de venda das substancias intervidas no mercado ilícito ascendería, segundo o fallo, a 873 euros.

A sentenza non é firme, pois contra ela cabe presentar recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.