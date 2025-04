Dúas persoas intoxicadas por inhalación de fume tras incendiarse un deshumidificador

Dúas persoas resultaron feridas esta mañá tras declararse un incendio nun deshumidificador nunha vivenda situada no lugar do Casal, na parroquia de Noalla, no municipio de Sanxenxo.

O 112 Galicia tivo constancia do suceso minutos antes das 10:00 horas, mediante o aviso dos membros do GES de Sanxenxo.

Segundo informaron desde Emerxencias Sanxenxo, o aparello xa estaba apagado e o lume extinguido.

Aínda así, desde o 112 Galicia informouse aos Bombeiros de Ribadumia e á Garda Civil.

Pola súa banda, o persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 encargouse do traslado dos dous afectados por inhalación de fume ao centro hospitalario de referencia, onde recibiron atención médica.