Dúas regueifas pontevedresas, premiadas no oitavo certame 'Enreguéifate'

A oitava edición do certame Enreguéifate entregará este luns 19 de maio os seus premios e, entre as mellores regueifas do ano, haberá dúas pontevedresas. (Consulta a listaxe completa de gañadores)

O auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, será o escenario da entrega de premios este proxecto promovido polos servizos de normalización lingüística dos concellos de Ames, Carballo, Pontevedra, Santiago de Compostela e Teo para fomentar a difusión da improvisación oral en verso.

Están convidados máis de vinte colexios e institutos de toda Galicia e do País Vasco e o acto será conducido polo mestre, músico e regueifeiro Manolo Maseda; o mestre, escritor e regueifeiro Séchu Sende; e as formadoras do Enreguéifate Lupe Blanco, Josinho da Teixeira, O Rabelo, Nuria das Cruces e Xairo d’Herbón.

No evento participará alumnado improvisador de máis de dez centros escolares e haberá tamén música da man da Orquestra da Regueifa, formada por alumnado do IES do Milladoiro de Ames e o IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela.

Na categoría xeral, unha proposta pontevedresa levará o premio á Regueifa máis reivindicativa. Será 'Ministras, Se nós fósemos ministras'.

Na categoría escolar, o CEIP San Martiño de Salcedo recollerá o premio á Regueifa máis entroideira con 'As Entroideiras, O Entroido galego'.