O socialista Iván Puentes urxe á Deputación e á Xunta o compromiso da Vía Verde das Rías Baixas

O portavoz municipal do PSOE de Pontevedra, Iván Puentes, presentou este venres unha iniciativa para "avivar" o proxecto da Vía Verde das Rías Baixas, unha infraestrutura que conectaría Vilagarcía de Arousa, Pontevedra e Vigo a través dun itinerario peonil e ciclista continuo de 59 quilómetros.

A proposta, que será debatida no Pleno ordinario que a Corporación celebrará este mes, insta á Deputación Provincial a solicitar formalmente ao Ministerio de Transportes a cesión das vías en desuso entre Pontevedra e Arcade, e a comprometerse a executar todos os tramos pendentes entre Portas e Chapela (Redondela).

"Esta é unha oportunidade inmellorable para crear a Vía Verde máis importante do Noroeste de España", defendeu Puentes, quen lembrou que o Ministerio de Transportes "xa expresou a súa vontade de cesión das vías entre Pontevedra e Arcade en varias respostas parlamentarias e vén de expresarllo novamente ao alcalde de Vilaboa, César Poza".

Na moción rexistrada polos socialistas tamén se solicita á Deputación a sinatura dun convenio coa Xunta para a redacción dos proxectos construtivos e a execución material dos treitos de Vía Verde entre Portas-Pontevedra e Pontevedra-Arcade, no que a Administración autonómica asuma, cando menos, o 35% do importe da obra, "en liña co compromiso adquirido no seu día para a Vía Verde do Salnés".

O líder do PSOE pontevedrés criticou o "comportamento errático" da Deputación Provincial presidida por Luis López, e lamentou que a institución "pon de novo as luces curtas e céntrase única e exclusivamente no tramo entre Pontevedra e Arcade, que sería unha vía verde absolutamente illada".

Puentes explicou que a futura Vía Verde das Rías Baixas uniría dúas infraestruturas xa existentes: a Vía Verde do Salnés, de 9 quilómetros entre Vilagarcía e Portas, e a Vía Verde Vigo-Redondela, de 5 quilómetros. Para completar o itinerario faltan tres tramos: Portas-Pontevedra (15 km), Pontevedra-Arcade (14 km) e Arcade-Chapela (16 km).

Proposta de Vía Verde das Rías BaixasPSOE Pontevedra

O portavoz socialista manifestou a súa "sorpresa" polo voto en contra do PP na Comisión Informativa de Mobilidade e Infraestruturas, onde a proposta saíu adiante cos votos favorables do PSOE e o BNG. "Non sei se existe algún tipo de problema entre o presidente e o vicepresidente da Deputación (cargo do portavoz municipal do PP, Rafa Domínguez), que son ámbolos dous do Partido Popular, ou que unha cousa sexa falar e outra cousa gobernar", criticou.

Durante o anterior mandato municipal, cando Puentes era concelleiro de Desenvolvemento Sostible, o Concello de Pontevedra elaborou xunto co colectivo Pedaladas unha proposta de trazado para o treito Pontevedra-Portas e unha memoria valorada da obra, cifrada en 2 millóns de euros, segundo lembrou este venres.

Ademais, o Concello financiou con fondos europeos a rehabilitación da ponte do Lérez e logrou 698.000 euros de fondos Next Generation para o treito entre a estación de trens e Barro, que debe ser licitado e executado neste ano 2025.

"O único que quedaba e segue a quedar pendente é o compromiso da Xunta para financiar, xunto coa Deputación, os treitos que discorren por Barro, Caldas e Portas", concluíu Puentes, quen agarda que os populares "rectifiquen o voto realizado en Comisión" coa intención de que se poida impulsar esta iniciativa que supón, segundo as súas palabras, un importante atractivo turístico.