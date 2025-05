Lores anuncia que "con total seguridade" se presentará á reelección nas municipais de 2027

No ecuador do seu sétimo mandato como alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores non esperou máis para desvelar o seu futuro político. Anunciou este venres que "con total seguridade" se presentará á reelección nas municipais de 2027.

"Síntome moi ben e aspiro a que Pontevedra siga avanzando", destacou Fernández Lores, que para este anuncio quixo estar arroupado por todo o seu grupo municipal e polos máximos responsables da executiva local do BNG.

O alcalde asegurou que "teño ideas, forza e experiencia", polo que afirmou que "na medida que os cidadáns queiran eu estou disposto a seguir traballando por esta cidade".

Esta decisión "está tomada", garantiu o rexedor pontevedrés.

Lembrou que o proxecto co que se presentou ás municipais de 2023 era un plan para "oito ou dez anos", pero considera que "estamos pensando en ampliar ese prazo" porque coas iniciativas que ten en marcha o seu goberno é "imposible" completalo nese tempo.

Xuntanza de Miguel Anxo Fernández Lores co seu grupo municipal e a executiva do BNGMónica Patxot

O "impulso" que Lores aprecia no seu goberno logrou, segundo subliñou, "sentar as bases" para abrir un "novo capítulo" na cidade que contribuirá a que este mandato sexa "un dous máis frutíferos" nos seus máis de vinte e cinco anos como alcalde.

"Estou nun momento espléndido da miña vida persoal e política", reiterou Miguel Anxo Fernández Lores a preguntas dos xornalistas, acompañado por un grupo de goberno "en sintonía" e entre os que hai "feeling", cos que traballa por unha cidade "en expansión".

En concreto, Fernández Lores citou proxectos como o novo contrato de residuos do que "é cuestión de semanas que se perciba na rúa" ou actuacións como o parque da Parda, a renaturalización do Gafos, o novo vial de Mollavao ou a reforma de Rosalía de Castro.

A elas sumou o futuro edificio de emerxencias, a rehabilitación do vello conservatorio, a renovación da cuberta do tren en Doce de Novembro, o cambio a LED da iluminación ou o saneamento e abastecemento de auga no rural, que están "practicamente rematados".

Ademais, Lores defendeu os investimentos en Monte Porreiro, que chegarán ata os dez millóns de euros co novo pavillón, a apertura de máis prazas públicas, a remodelación da casa de cultura e do campo de fútbol ou a renovación de servizos soterrados

O alcalde destacou tamén a aposta municipal polos grandes eventos deportivos, co tríatlon á cabeza, ou culturais como os festivais de música, as festas, os Premios Feroz ou toda a programación prevista con motivo do Ano Castelao.

"E que a ninguén se lle ocorra que tiramos a toalla co saneamento da ría e o traslado de Ence,

algo que vai no noso ADN", concluíu.

Na súa comparecencia, o rexedor da Boa Vila estivo acompañado pola responsable local do BNG, Sabela Bará, que puxo en valor o traballo "continuado e moi activo" que está a realizar un partido que está "con plena forza e con moito ánimo e ilusión" polo futuro.

Para celebrar este momento, os nacionalistas celebrarán un acto público de ecuador de mandato, o vindeiro xoves 22 de maio ás 20:30 horas na Sala Zennet, no que o alcalde estará arroupado pola portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.

Por parte do grupo municipal ha tomado a palabra o seu portavoz, Eva Vilaverde, que destacou que nestes dous anos de mandato "corriximos erros", ordenouse a administración e deuse un "novo impulso" ao Concello, algo que "xa empezou a dar os seus froitos".

"Estamos a afrontar novos retos coa nosa experiencia e con máis ilusión que nunca", sinalou Vilaverde, para quen Pontevedra segue demostrando ser unha cidade "dinámica" grazas a un modelo urbano e de xestión "que está funcionando ben".

Todo isto, sentenciou, "non pasa por casualidade" e configura unha Pontevedra "atractiva, avanzada, segura e saudable", a pesar de que, segundo denunciou, "non temos tan claro" que outras administracións estean a colaborar no "bo funcionamento" da cidade.