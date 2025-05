Un menor que conducía por Vilaboa estrélase contra o valo da A-57 ao fuxir dun control de tráfico

Un aparatoso accidente rexistrouse na madrugada do domingo na autovía A-57 cando un menor de idade, sen permiso de condución, circulaba por esta vía e estrelábase contra o valo de protección tras darse á fuga dun control de alcohol e drogas.

Os feitos ocorreron arredor das 7:10 horas á altura do quilómetro 1,400 da autovía A-57 (Vilaboa-A Ermida), no termo municipal de Vilaboa, segundo informou a Subdelegación do Goberno en Pontevedra.

O condutor, un mozo de 17 anos, sen idade para obter o permiso ou licenza de condución, circulaba a unha velocidade superior á permitida cando, ao tentar evitar ser identificado nun control rutineiro de tráfico, perdeu o control do vehículo.

O turismo saíuse da vía pola marxe dereita e impactou frontalmente contra o valo metálico de protección.

O sinistro provocou danos materiais de consideración tanto no vehículo como nas infraestruturas da autovía.

Segundo o informe oficial, resultaron afectados dous tramos do valado metálico e seis postes de mastro da barreira de seguridade.

As autoridades abriron unha investigación para determinar todas as circunstancias do incidente e as posibles responsabilidades legais, tanto do menor como dos propietarios do vehículo.

Ao tratarse dun condutor menor de 18 anos e sen licenza, o caso derivaría nunha intervención por parte da Fiscalía de Menores.