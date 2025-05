Mil cincocentos apoios para recuperar a terceira unidade de Educación Infantil no CEIP San Clemente

O conflito aberto no CEIP San Clemente de Caldas tivo o seu eco en Pontevedra. Ata a cidade desprazouse unha vintena de familias de nenos e nenas escolarizados no centro.

Fixérono para entregar no rexistro do edificio administrativo da Xunta en Campolongo as 1.524 sinaturas recollidas para reclamar a recuperación da terceira unidade de Educación Infantil.

A aula foi suprimida neste curso polo que Educación considerou un "erro" administrativo.

Aínda así, denuncian as familias, condicionou a súa reposición a que o centro acadase un número suficiente de matrículas.

Pero unha vez conseguido, Educación "négase a cumprir o seu compromiso", censuran os afectados, o que obrigará a realizar agrupamentos de alumnado "e máis grave aínda", deixar fóra do colexio a dous nenos da parroquia.

Concentración en Pontevedra das familias do CEIP San ClementeMónica Patxot

A entrega das sinaturas é un acto máis dentro do calendario de mobilizacións acordado polas familias, que non cederán ata que recuperen "o que nos corresponde por dereito".

Esta concentración en Pontevedra contou co apoio do alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, do tenente de alcalde, Manuel Fariña, e de representantes de CIG-Ensino, o sindicato maioritario no sector educativo en Galicia.

O goberno local de Caldas salienta que estas rúbricas, recollidas en pouco máis dunha semana, "deixan patente" o respaldo do que goza a petición formulada pola ANPA.

A este respecto, volveron incidir en que existe unha demanda de prazas "máis que suficiente" como para que a Xunta de Galicia reabra esta terceira unidade de Educación Infantil.

Ademais, os dirixentes locais volveron deixar patente a súa oposición á política de recortes aplicada polo PP en eidos tan importantes como o da educación ou da sanidade, que son "servizos esenciais e de primeira necesidade" para toda a cidadanía.