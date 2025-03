Mulleres de Moraña rompen estereotipos nunha mostra do Colectivo Feminista As Moiras

O Colectivo Feminista As Moiras organiza unha exposición fotográfica en homenaxe ás mulleres traballadoras de Moraña con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. A inauguración terá lugar este venres, 7 de marzo, ás 20.00 horas no centro Multiúsos de Moraña, nun acto aberto ao público.

A mostra busca visibilizar as mulleres que desenvolven o seu labor en diversos sectores, destacando especialmente aqueles tradicionalmente masculinizados ou nos que o traballo feminino segue a ser invisibilizado.

Baixo o título 'Mulleres de Moraña: Traballo, Esforzo e Visibilidade', a exposición inclúe retratos e historias de mulleres cuxa presenza é testemuña de que non hai profesións vedadas para elas.

Entre as protagonistas atópanse catro mulleres taxistas, tres pioneiras no sector e unha aínda en activo; unha fontaneira, unha campaneira, unha traballadora da construción e unha condutora de autobús, todas elas rompendo estereotipos nos seus oficios.

As fotografías reflicten o traballo de mulleres cunha contribución social que adoita pasar desapercibida, como unha traballadora de axuda no fogar, unha animadora sociocultural, unha conserxe e unha operaria dunha fábrica.

Outras participantes son unha taberneira e actriz, unha óptica-audióloga, unha xornalista deportiva, unha carniceira e dúas empregadas dun pazo de eventos que realizan múltiples tarefas como organización, decoración e limpeza.

A exposición tamén presta atención á xeración máis nova coa historia dunha nena que soña con dedicarse á gandería.

As fotografías foron realizadas por Yolanda Outeda, fotógrafa local de Moraña, cun traballo que tamén recibe recoñecemento nesta mostra onde se amosa ese traballo oculto das mulleres no municipio.