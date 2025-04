Nova edición das "Rutas Saudables", o antídoto contra o sedentarismo

A Asociación Española Contra o Cancro en Pontevedra, coa colaboración do Concello de Pontevedra, pon en marcha de novo as súas Rutas Saudables, unha iniciativa cuxo obxectivo é acabar co sedentarismo.

Esta iniciativa busca contribuír á adquisición de hábitos saudables a través do incremento da actividade física periódica na poboación xeral, e construír un espazo de encontro que fomente a adhesión á actividade para aumentar o benestar e mellorar a calidade de vida dos participantes, segundo apuntou este martes en rolda de prensa Lola Andújar, técnica de prevención da Asociación Española contra o Cancro en Pontevedra.

Lola Andújar e a tenente de alcalde, Eva Vilaverde, animaron á cidadanía pontevedresa a participar nesta sexta edición das rutas saudables que comezará o próximo 23 de abril e desenvolverase, como xa vén sendo habitual, durante un total de 12 semanas, cun total de 6 itinerarios pola cidade que se irán alternando, incluíndo as Xunqueira de Alba, o Río Gafos, a Avenida de Marín, Illa das Esculturas e o Miradoiro de Monte Porreiro.

"Pontevedra é unha cidade especialmente pensada para a saúde e a calidade de vida. Encaixan moi ben este tipo de actividades e moito máis se veñen dá mana dá Asociación contra ou cancro que fai un labor encomiable", destacou Eva Vilaverde.

Lola Andújar explicou que haberá dous grupos: os mércores, ás 10.00 e ás 17.00 horas. A duración prevista para esta actividade semanal é de hora e media aproximadamente, e será guiada sempre por unha persoa voluntaria.

É unha iniciativa gratuíta, con prazas limitadas e aberta a todas aquelas persoas que queiran iniciarse nesta actividade beneficiosa para a saúde.

As persoas interesadas deberán inscribirse previamente, até completarse as prazas, no teléfono gratuíto e 24 horas, 900 100 036 ou de maneira presencial na sede da Asociación en Pontevedra na rúa Eduardo Pondal, 64A, baixo.

Puntualmente contarase coa colaboración de entidades e asociacións, tanto deportivas como medioambientais para tematizar as rutas, como é o caso de Asociación ambiental Vaipolorío, que dinamizará a ruta polo río Gafos. Pecharán os itinerarios, a ruta das praias ata Mogor.

Na rolda de prensa tamén insistiu en que a prevención é unha das mellores ferramentas fronte ao cancro. "Máis alá do seu carácter lúdico, onde os participantes melloran ou seu estado de ánimo contribuindo á creación dun sentimento de grupo e comunidade, estas Rutas contan tamén con importantes beneficios para a saúde" , afirma Andújar. Para potenciar a adhesión a esta actividade entregarase a todos os participantes un "pasaporte" que terán que selar en cada unha das rutas e que terá recompensa para quen complete o 70%.

Participantes nas 'Rutas Saudables' AECC Pontevedra

O sedentarismo, ou falta de actividade física, é un do catro factores de risco máis importantes para a saúde, sendo o culpable do 6% das mortes en todo o mundo, ademais de incrementar o risco de cancro de colon e de mama entre un 20-25%.

Desde a Asociación Española Contra o Cancro en Pontevedra lembran que a Organización Mundial da Saúde recomenda aos adultos dedicar polo menos 150 minutos semanais a realizar exercicio físico moderado.

Con hábitos de vida saudables redúcese o risco de padecer cancro nun 40%, ademais de obter múltiples beneficios como mellorar a flexibilidade e forma física, ademais de que realizar exercicio en grupo sempre resulta máis fácil e motivador.