Organizan un taller de inserción laboral, dirixido a pacientes oncolóxicos e familiares

A Asociación Española Contra o Cancro en Pontevedra organiza un novo taller de inserción laboral, dirixido a pacientes oncolóxicos e familiares.

Este programa ten como obxectivo ofrecer ferramentas, coñecementos e habilidades crave para facilitar a integración dos participantes ao mundo laboral e contribuír á redución do desemprego.

O taller, que terá lugar na sede da entidade o próximo 28 de abril ás 16:30 horas e será impartido por Santiago Lago Calvo, técnico de orientación laboral.

Durante a xornada brindarase aos asistente recursos prácticos sobre a elaboración de currículos, Portal de Emprego, técnicas de entrevistas de traballo, e habilidades fundamentais como a comunicación e traballo en equipo.

"Debido ás dificultades de inserción laboral que se atopan, tanto os pacientes como os familiares, que pasaron por un proceso oncolóxico, cremos necesaria a posta en marcha dun taller destas características", sinala Marta Amigo, Traballadora Social da Asociación Española Contra o Cancro en Pontevedra.

"O noso obxectivo é proporcionar un espazo de aprendizaxe para orientar e lograr unha inserción laboral adaptada ás súas necesidades", dixo.

A inscrición neste taller é gratuíta, con prazas limitadas.

As persoas interesadas poden reservar a súa praza a través do correo [email protected] ou no teléfono gratuíto e 24 horas 900 100 036.