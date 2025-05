A OTAN pon a proba a capacidade da Brilat como líder das súas forzas en Eslovaquia

Desde xullo de 2024, España lidera a Brigada Multinacional en Eslovaquia, que pertence ás Forzas Terrestres Avanzadas que a OTAN despregou no seu flanco este.

Nesta Brigada OTAN, e ademais de forzas españolas, intégranse unidades da República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Portugal, Romanía e Turquía.

De forma permanente, o Elemento Avanzado da Brigada Multinacional de Eslovaquia atópase despregado no campo de manobras de Lest.

Neste momento, a BRILAT é a unidade basee do Elemento Avanzado, con máis de 1.000 militares internacionais ao mando do Coronel Jesús Martinez Vitoria; mentres que o resto das unidades da brigada multinacional permanecen nos seus respectivos países, preparadas e alertadas para despregar nun limitado espazo de tempo.

Agora, e por primeira vez, realizarase o ensaio da operación de crecemento a Brigada a través do Strong Lineage 25, o que leva tanto a súa activación como a proxección de distintas unidades e capacidades até Eslovaquia, ademais de validar que esta gran unidade está lista para protexer o territorio OTAN no leste de Europa fronte a calquera ameaza contra a paz e a seguridade dos países aliados e a súa poboación.

O Strong Lineage 25 estará liderado polo xeneral de Brigada Alfonso Pardo de Santayana, xefe da BRILAT. España actuará en estreita coordinación coa nación anfitrioa, Eslovaquia.

En 2025, a fase de execución deste ensaio operativo desenvólvese do 6 ao 10 de xuño, e para iso a Brigada contará con todas as capacidades de mando e control, é dicir, postos de mando da Brigada multinacional e das súas unidades subordinadas, tamén unidades de manobra para incrementar a potencia de combate, así como diferentes capacidades dos apoios: enxeñeiros, apoio de lumes, defensa anti aérea ou apoio loxístico.

En total, este reforzo suporá o despregamento aproximado duns 1.900 militares, dos que máis de 650 son españois, do sete países aliados xa mencionados, así como máis de 400 vehículos de combate, como principal reforzo de material táctico.

Durante esta activación operativa, un equipo de certificación do Mando Compoñente Terrestre (LANDCOM) da OTAN desprazarase até ao campo de manobras de Lest para verificar este proceso de escalada a nivel Brigada, co obxectivo de validar que este aumento de capacidades axústase aos requisitos definidos nos estándar da OTAN.

Ao tempo, a operación aliada Strong Lineage 25 será a mellor oportunidade para demostrar que a brigada multinacional atópase lista para o combate en todos os seus ámbitos: activación, proxección estratéxica e loxística e, finalmente, operativa.

Ademais, permitirá incrementar a preparación e a interoperabilidad do novo modelo de forza da OTAN (NATO Force Model) , que está centrado en operacións de alta intensidade, planificación operativa integrada e despregamento multinacional realista.

Despregamento da Brilat Ministerio de Defensa

ACTIVACIÓN E DESPREGAMENTO DAS UNIDADES ESPAÑOLAS

No marco da operación Strong Lineage 25, a activación da Brigada Multinacional produciuse a finais do mes de abril. A partir de entón, os países contribuíntes desenvolveron os seus procedementos nacionais para asegurar a proxección, traslado e integración das súas capacidades desde os respectivos lugares de orixe, así como a transferencia de forzas á cadea OTAN.

No caso de España, esta activación supuxo a proxección de máis de 650 militares, con todo o seu material e equipo, pertencentes fundamentalmente á BRILAT.

Desta forma, o Exército de Terra e España puxeron de manifesto o seu compromiso cos plans de reforzo das forzas despregadas no flanco este da Alianza, a través da proxección —rápida, efectiva e crible— das unidades que completan a brigada multinacional liderada por España, aínda que que normalmente se manteñen alertadas nas súas bases nacionais.

Para o despregamento do persoal español, as capacidades de transporte estratéxico do Ejercito do Aire e do Espazo completáronse co apoio de avións civís contratados. Desta forma, en apenas tres horas, conseguiuse trasladar aos militares españois desde territorio nacional (Madrid e Vigo) até a zona de operacións.

Á súa vez, os máis de 170 vehículos, 60 remolques e 40 colectores de 20 pés —un total de máis de 7.000 toneladas de carga—, transportáronse nun buque loxístico civil tipo ferry (Ro-Ro), que partiu do porto de Vigo o 16 de maio, e chegou ao porto de Koper (Eslovenia) o 23 de maio.

Este luns desembarcouse o material e iniciáronse os movementos por estrada até o campo de manobras de Leŝt', tres días de viaxe cruzando tres países, Eslovenia, Hungría e Eslovaquia. Son sete convois militares e catro convois civís.

Durante esta fase, o elemento de apoio nacional (NSE) español, formado principalmente por efectivos da Brigada Loxística do Exército de Terra, será o órgano encargado da coordinación dos movementos militares a través dos países de tránsito e destino, así como da integración de todas forzas españolas e aliadas que participan no reforzo da brigada multinacional.

Todo este esforzo loxístico de proxección e despregamento, imprescindible para acometer a execución do ensaio de operación Strong Lineage 25, está apoiado por un plan detallado no que, baixo a dirección do Mando de Operacións (MOPS), participou persoal experto dos cuarteis xerais da Forza Terrestre do Exército de Terra, así como de todas as unidades involucradas e participantes nesta actividade operativa.