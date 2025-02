Coñece o percorrido do desfile de Entroido e as opcións para acceder aos hospitais

O Concello de Pontevedra indica os cortes de tráfico previstos para este sábado 1 de marzo con motivo da celebración do Desfile de Entroido 2025.

O percorrido do desfile, que atravesará varias rúas do centro da cidade, implicará peches ao tráfico e restricións de acceso a partir das 15:00 horas.

A zona de concentración das comparsas estará situada en Xosé Malvar, e o peche desta área comezará ás 15:00 horas.

O itinerario do desfile, que pasará por Loureiro Crespo, Benito Corbal, Praza da Peregrina, Michelena, Praza de España e Alameda, pecharase ao tráfico ás 16:00 horas.

A zona de recollida das comparsas participantes estará situada en Echegaray.

A partir das 16:00 horas, non se permitirá o acceso ou saída dos garaxes situados no percorrido do desfile, e as rúas afectadas permanecerán pechadas até aproximadamente as 21:00 horas.

Percorrido do Desfile de EntroidoConcello de Pontevedra

ACCESO AOS HOSPITAIS

O Concello estableceu rutas alternativas para garantir o acceso aos hospitais durante os cortes de tráfico:

Acceso ao Hospital Provincial : Ruta 1 : Dende a Avda. Bos Aires (zona norte), accédese por Padre Gaite , San Antoniño , Víctor Cervera Mercadillo e Loureiro Crespo . Ruta 2 : Dende a rúa Eduardo Pondal (zona sur), accédese por Uxío Novoneira e Joaquín Costa .



Acceso ao Hospital Provincial durante o DesfileConcello de Pontevedra

Acceso ao Hospital Quirónsalud:

Ruta: Praza de Galicia, Andrés Mellado, Sagasta (sentido contrario) e rúa Castelao.

O Concello recomenda que, con antelación suficiente, se comunique á Policía Local no teléfono 986-833-080 a necesidade de acceder a algún centro asistencial para que se poidan adoptar as medidas necesarias.